Как Игорь Кваша из хулигана превратился в Карла Маркса

Больше полувека Игорь Кваша играл в «Современнике» Фото: фотохроника ТАСС.

«А СТАЛИН ЭТУ ПЕРЕДАЧУ СЛЫШАЛ?..»

Удивительно, но один из самых интеллигентных актеров советского театра и кино рос отпетым хулиганом. Еще в раннем детстве характер у него был непростым: маленький Игорь бесконечно капризничал и не слушался родителей. Отец в конце концов записал граммофонную пластинку, и однажды, когда вся семья слушала радио, незаметно выключил приемник и включил проигрыватель. Суровый голос объявил, что в эфире - передача о плохом поведении мальчика Игоря Кваши, и началось перечисление прегрешений ребенка. Отец еще и подговорил знакомых и родственников звонить мальчику и спрашивать: «Ну как, ты слышал, что о тебе рассказывали по радио?» Воспитательный эффект был ошеломительным: мальчик разрыдался, начал спрашивать у мамы, слышал ли передачу Сталин… И стал вести себя как идеально послушный сын.

Но продлилось это недолго. Вскоре началась война, отец ушел на фронт (где в 1942 году погиб), а Игорь вместе с детским садом отправился в эвакуацию, в сибирский городок. Вернувшись в Москву, пошел в школу - и вскоре прослыл совершенно конченым. В отсутствие отца воспитывала его улица. Учился он отвратительно. Во дворе драка следовала за дракой, в школе учителя не знали, куда прятаться от Игоря и его друзей… Сам он рассказывал, что характер переменился лишь после поступления в Школу-студию МХАТ. Желание драться внезапно пропало, а работа над спектаклями стала для него не мучительным трудом, а скорее главной радостью в жизни.

Окончил он Школу-студию в 1955 году. До хрущевской оттепели оставалось всего ничего. Всего через два года в Москве появится театр «Современник». Кваша (как и Олег Ефремов, Галина Волчек, Олег Табаков) стоял у его истоков, и служил в этом театре до самой смерти. Тогда, в конце 50-х, актеры, режиссеры, технические работники готовы были работать по 24 часа в сутки, чтобы выпустить спектакль вовремя. При этом все время приходилось сражаться с репертуарными комитетами, требовавшими вносить в тексты исправления. По воспоминаниям художника Бориса Мессерера, именно Кваша с особенной яростью сражался с такими поправками и отстаивал спектакли - в «Современнике» он был главным идеологом, чем-то вроде Фурманова при Чапаеве-Ефремове. Ну и, конечно, переиграл множество ролей в спектаклях по Виктору Розову, Евгению Шварцу, Эрнесту Хемингуэю, Константину Симонову…

Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского российского актера Фото: фотохроника ТАСС.

ЧТОБЫ СТАТЬ АВТОРОМ «КАПИТАЛА», ТРЕБОВАЛОСЬ ТРИ ЧАСА

В фильмах он начал сниматься позже. «Игорь был актер неопределенного плана и поначалу в кино не имел успеха. Он не выглядел героем-любовником, красавцем, да и характерные герои в кино тогда были другие», - вспоминал Мессерер. Но в 1965 году режиссер Григорий Рошаль внезапно предложил ему сыграть аж самого Карла Маркса в картине «Год как жизнь». Причем роль Фридриха Энгельса в этой картине сыграл Андрей Миронов! До сих пор почти невозможно понять, чем руководствовался Рошаль, приглашая их на эти роли (кроме того, что справедливо считал обоих очень хорошими актерами): ни Кваша, ни Миронов внешне были совершенно не похожи на своих персонажей. «Игорь сидел на гриме по три часа, ему толстили лицо, приклеивали бороду, подбирали парик, увеличивали лоб, словом, творили какие-то чудеса. Но играл Карла Маркса он с подлинным энтузиазмом», - вспоминал Мессерер.

И все-таки запомнились съемки, проходившие в ГДР, прежде всего шутками и розыгрышами. Само собой, друзья делали фотографии Кваши и Миронова в гриме, заставив их развернуться в профиль, как на барельефе. А однажды Миронов разыграл своего партнера. До двух утра они выпивали, а уже в четыре Кваше надо было ехать на грим. Миронов с Василием Ливановым (тот играл одного из первых немецких марксистов Георга Веерта) завели будильник у Кваши в номере так, что он зазвонил через 15 минут после того, как Игорь Владимирович заснул. «И, представляете, через 15 минут я, ничего не понимая (за окнами темно, в ужасе, что проспал!), начинаю собираться на грим. Они поджидали под дверью, но не выдержали и от хохота упали в номер. Я их чуть не убил…» - вспоминал Кваша.

Конечно, идеологически безупречная роль Маркса помогла ему в карьере. Уже в 1968-м он получил «Заслуженного актера РСФСР». И все-таки главным для него оставался театр. В кино он по-прежнему, кажется, не мог найти себя. Были довольно громкие фильмы («Бегство мистера Мак-Кинли», «Соломенная шляпка», «Сюжет для небольшого рассказа», «Степь» Сергея Бондарчука), но там он играл в основном роли второго плана или эпизоды. А большие роли доставались в картинах, не вызвавших настоящего отклика, вроде «Преждевременного человека» Абрама Роома или «Штрихах к портрету В.И. Ленина» (где Игорь Владимирович изобразил Свердлова).

Игорь Кваша в роли Сталина - кадр из фильма «В круге первом»

Так что, наверное, не таким уж преувеличением является фраза из «Википедии»: «Стал широко популярен после исполнения роли бургомистра в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен». Пожалуй, именно Марк Захаров наконец открыл в Игоре Кваше уникального характерного артиста, который на экране может быть таким же незабываемым, как на сцене.

«ПОСЛЕ СЪЕМОК НАДО СИДЕТЬ РЯДОМ СО СВЕЧКОЙ»

В 2000-е он продолжал активно сниматься (и завершил неожиданную галерею ролей советских идолов, дважды сыграв Сталина). Но в новом веке запомнился, конечно, прежде всего как ведущий программы «Жди меня». Этот проект помог воссоединиться тысячам людей, которых разлучила судьба. Слезы в студии лились широкими реками, и сам Игорь Владимирович признавался в интервью «КП», что периодически готов заплакать. «Это очень тяжело. Но у нас есть уговор с режиссером: если я сорвусь и заплачу, не выдавать этого в эфир…»

А еще он добавлял: «Не уверен вообще, прихожу ли я в себя [после съемок]. Все истории остаются в тебе, я их все помню. Одна ясновидящая посмотрела на меня и сказала: у вас все остается внутри, а так нельзя! Посоветовала мне после съемок сидеть рядом со свечкой. Пока не получается…»

30 августа 2012 года Игоря Владимировича не стало. До своего 80-летия он не дожил всего полгода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Можно, конечно, фантазировать на тему того, что именно эмоциональные переживания в конце концов и сгубили замечательного актера. Но на самом деле его сгубило курение. Пристрастился он к сигаретам еще в ранней юности, и никак не мог от них отказаться. Жена Татьяна, перед тем, как пойти в ЗАГС, взяла с него слово, что он бросит курить - только тогда она возьмет его фамилию. (Она была врачом и предвидела, чем все может кончиться). Игорь Владимирович очень старался, но расстаться с табаком не смог, и жена всю жизнь носила девичью фамилию Путиевская… Но, несмотря на это, их брак, конечно, был исключительно счастливым - они прожили вместе более полувека.

Игорь Владимирович пытался бросать курить семь раз, но мог продержаться максимум несколько месяцев. Как результат, у него началась хроническая обструктивная болезнь легких, возникли серьезные проблемы с сердцем. «Мы понимали, что он мог уйти из жизни при любом приступе. Бывало, отменялись съемки или спектакли из-за этих приступов», - рассказывал его сын. 30 августа 2012 года Игоря Владимировича не стало. До своего 80-летия он не дожил всего полгода.