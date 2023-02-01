Режиссерские дебюты Александра Лазарева и Полина Агуреевой: театральные премьеры, которые нельзя пропустить

5 февраля на сцене Театра им. Гоголя состоится режиссерский дебют актрисы Полины Агуреевой

В «Ленкоме» выпускают «Бег» по пьесе Михаила Булгакова. Предложил эту постановку народный артист РФ Александр Лазарев, который почувствовал режиссёрскую смелость после того, как вернул на сцену спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Много лет назад Александр посмотрел «Бег» в Театре им.Маяковского. В том спектакле играли его родители – Светлана Немоляева и Александр Лазарев-старший. Спектакль произвел на него ошеломляющее впечатление. Поэтому пьесу «Бег» он выбрал для своего полноценного режиссерского дебюта.

Роль приват-доцента Голубкова играют в разных составах Виталий Боровик и Алексей Поляков. Серафима Корзухина - Алёна Митрошина и Ясмин Мамаева. Генерал Хлудов - Игорь Миркурбанов и Дмитрий Гизбрехт. Генерала Чарноту в очередь играют Максим Аверин и Владимир Большов. Анна Якунина и Виктория Соловьева, Светлана Илюхина репетируют походную жену Чарноты Люську. Корзухин – Иван Агапов, в другом составе - Андрей Леонов. Крапилин - Александр Карнаушкин. Как сказано в анонсе к спектаклю: эта постановка наполнена вневременными смыслами. Это рассказ о тех, кто на переломе эпох бежал из России на чужбину, о том, что жизнь вдали от родины для русского человека становится бессмысленной.

Те, кто видел репетиции, говорят, что на сцене будет много пластики и чудесной музыки. А еще ленкомовский «Бег» прекрасно оформлен.

Где: Театр «Ленком».

Когда: 5, 6, 11, 21 февраля.

Цена билетов: 1100 – 12000 руб.

В московский «Шалом» приезжает театр «Поиск» из Лесосибирска с тем самым (театралы поймут) спектаклем «Мёртвые души». Шесть номинаций на «Золотую маску», премия «Сделано в России», множество призов театральных фестивалей.

Это абсолютно зрительский хит в двух томах. 1 и 2 февраля показывают «Мёртвые души. Том первый», а 4 и 5 февраля – «Мёртвые души. Том второй». Это два разных спектакля, которые можно смотреть как один за другим, так и по отдельности. Великое произведение Гоголя рассказано современно, остро, легко тремя актерами — Олегом Ермолаевым, Виктором Чариковым и Максимом Макаровым. Режиссер — Олег Липовецкий.

Кстати, сходить на «Мертвые души» - хороший повод посмотреть на обновленный после ремонта театр «Шалом».

Где: Театр «Шалом».

Когда: 1, 2, 4, 5 февраля.

Цена билетов: 1200 –3000 руб.

5 февраля на сцене Театра им. Гоголя состоится режиссерский дебют актрисы Полины Агуреевой. Спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые» - к 80-летию Сталинградской битвы.

«Понимаем ли мы сегодня, что эта цифра — не просто дата в календаре? – задается вопросом Агуреева, сама родившаяся в Волгограде. - Это событие огромной исторической важности и грандиозности, за которым стоит жизнь ЧЕЛОВЕКА. Роман Симонова «Живые и мертвые» написан изнутри тех событий. Это сложный синтез художественной правды и почти документальной точности в изображении военной реальности. Этой книге веришь. Война в книге осмыслена философски — и в её величии, и в её нелепостях и противоречиях…».

В спектакле заняты: Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин…. А также камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Где: Театр им.Гоголя.

Когда: 5 февраля.

Цена билетов: 1000 –10000 руб.

В театре «Et Cetera» - премьера спектакля «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана в постановке Владимира Панкова.

Как признается режиссер, он к этой пьесе шел 10 лет. Но именно сейчас «Мандат» идеально пришелся ко времени. Это одна из самых остроумных пьес отечественной драматургии. Невероятно смешной текст, в котором каждая фраза сразу становится цитатой, яркие характеры, неожиданные повороты, стремительный ритм – все это обещает зрителям незабываемые впечатления.

В «театре» Панкова важно все: музыка, движение, слаженный актерский ансамбль и точно звучащее слово. В спектакле заняты музыканты саундрамы и артисты театра «Et Cetera».

Где: Театр «Et Cetera»

Когда: 2 и 3, 23, 24 февраля.

Цена билетов: 1000 –5000 руб.