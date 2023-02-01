Минобороны России ликвидировало цеха в Сумской области, где точили снаряды для ВСУ

Вооруженные Силы России продолжают маневренные бои в зоне проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге прокомментировал боевую работу Объединенной группировки сил и потери в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 95, на Донецком направлении свыше 100 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 60 украинских военнослужащих, на Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти участников десанта ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли мощное огневое поражение силам ВСУ. Там же в районе населенного пункта Доброволье уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

За сутки на этих направлениях сожжены десятки танков, бронемашин, пикапов, гаубицы Д-30, Д-20, «Мста-Б», «Гвоздика», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.

За сутки нашими бойцами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение цехам предприятия в Шостка Сумской области где производились артиллерийские боеприпасы для ВСУ, 9 беспилотникам, трем реактивным снарядам «HIMARS» производства США, 88-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381 - самолет.

206 - вертолетов.

2996 - беспилотных летательных аппаратов.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7706 - танков и других боевых бронированных машин.

998 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3978 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8243 - единицы специальной военной автомобильной техники.