«Пепси-кола» возвращается в Россию. Под маркой «Эвервесс»

Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

С марта у нас в продаже, возможно, опять появится оригинальная «Пепси-кола». От самой PepsiCo, по оригинальному рецепту. Но под другим брендом, который тоже принадлежит этой компании, - Evervess. Предполагаемое новое название — Evervess-Cola.

Эксперты рассказывают, что линейка напитков Evervess создавалась в противовес «Швепсу» (права на торговую марку «Швепс» во многих странах, включая Россию, принадлежат Coca Cola - вечному конкуренту Pepsi). Однако у нас марка Evervess — по-русски это название и выговорить сложно — была почти неизвестна. В отличие от «Пепси», популярной еще с советских времен.

Но так было до 2022 года. В марте PepsiCo объявила, что свернет рекламную деятельность и продажи Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7Up в России. А к сентябрю полностью остановила и их производство на российских заводах. Но еще в июле в наши торговые сети стали поступать альтернативные газированные напитки под марками Evervess, Frustyle и "Русский дар" (да, теперь это не только квас, но и газировка) от той же PepsiCo. А точнее, от российского предприятия ООО «Пепсико Холдингс», зарегистрированного в подмосковном Солнечногорске.

Ваш корреспондент насчитала более двух десятков разновидностей Evervess, которые сейчас продаются у нас в супермаркетах. С лета, в том числе появились «Пленительный апельсин» и «Блэк роял», в некоторых сетях фаст-фуда типа «Бургер Кинга» ими заменили «Миринду» и «Пепси».

По мнению знатоков, «Апельсин» и правда ничем не отличается от «Миринды». А вот «Блэк роял» скорее похож на «Байкал». Так что появление Evervess со вкусом «совсем как «Пепси», видимо, вполне оправдано.

Кстати, похожим путем пошла и Coca Cola. О приостановке работы в России объявила The Coca-Cola Company. Но местные заводы принадлежат Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Ее российское предприятие переименовалось в «Мултон Партнерс» и продолжает работать. И выпускать «колу». Только теперь это «Добрый Кола» и «Rich Кола» (торговые марки «Добрый» и Rich, более известные нашим гражданам как названия соков, принадлежали вместе с заводами Coca-Cola HBC). Плюс появилось еще несколько «Добрых» и «Rich» лимонадов и тоников с различными вкусами.