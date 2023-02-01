Участник СВО вручил школьнице букет цветов за письмо-талисман

Фото: Минобороны России

В Елабуге военнослужащий, участник спецоперации, нашел и поблагодарил девушку, которая написала письмо в поддержку землякам, что участвуют в специальной военной операции. В нем ученица 9 класса по имени Аделина искренне попросила бойца вернуться домой живым и невредимым.

Школьница передала это письмо зону СВО вместе с гуманитарной помощью и даже подумать не могла, что ее пожелания станут талисманом для военнослужащего.

Воин действительно носил письмо в кармане рядом с документами, как икону. И смело сражался в боях, так как был уверен, что письмо школьницы убережет его от пуль и осколков.

Вернувшись домой, боец первым делом пришел в школу, где учится Аделина, и вручил ей в благодарность за поддержку цветы. Он и сейчас считает, что добрые слова Аделины не раз помогали ему в самые страшные минуты.

Фото: Минобороны России

Написать письмо в поддержку бойцов в зоне СВО может каждый. На почте адрес всегда подскажут.

«Специалисты фельдъегерско-почтовой связи продолжают доставлять письма и посылки военнослужащим – адресатам в зону проведения специальной военной операции (СВО). Воинские почтальоны вручают их военнослужащим даже на передовых позициях. Солдаты и офицеры получают письма, посылки и бандероли из дома, от родных и близких, общественных организаций и школьников, желающих поддержать их подарками и словами поддержки», - комментируют кадры в Минобороны России.

В посылках, как правило, содержатся сладости, лекарства, открытки, а также личные вещи, облегчающие воинский быт.

В военном ведомстве отметили, что на обратном пути почтальоны забирают ответные посылки и письма, которые в скором времени будут переданы адресатам, находящимся в разных уголках России.