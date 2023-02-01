В Иране молодая пара получила 10,5 лет тюрьмы за танцы в центре столицы

Авторов ролика суд обвинил их в «пропаганде, поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва безопасности страны».

Иранский суд на днях вынес суровый приговор двум популярным блогерам: 22-летнему Амиру Ахмади и его спутнице 21-летней Астиадж Хагиги, у каждого около 900 тысяч подписчиков в соцсетях. За видео, где пара романтично танцует на центральной площади Тегерана, они получили по 10,5 лет тюрьмы. После освобождения им также запрещено пользоваться Интернетом и покидать Иран в течение двух лет.

Ролик стал вирусным в октябре 2022 года на фоне массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки из иранского Курдистана Махси Амини. В Тегеране ее задержал патруль, следящий за соблюдением норм шариата. Амини обвинили в неправильном ношении хиджаба, так как из-под него были видны волосы. Девушку доставили в полицейский участок и там, по данным правозащитников, забили до смерти.

Астиадж появляется в кадре без хиджаба и танцует с мужчиной на улице, тем самая нарушая строгие правила Исламской республики. Выбор места для съемки также символичен: вдали виднеется Башня Азади, что в переводе означает Башня Свободы.

В ноябре пара была задержана. Тегеранский революционный суд обвинил их в «пропаганде, поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва безопасности страны». По сообщениям СМИ, блогеры были лишены права на адвоката в суде, а власти оказывали давление на их семьи, чтобы они не привлекали внимания к делу.

Всего за время протестов в Иране по данным ООН, задержано не менее 14 тысяч человек. Порядка 20 человек были приговорены к смертной казни за выступления против действующего режима. Многие другие задержанные получили длительные сроки тюремного заключения.