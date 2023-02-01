В день рождения Ельцина на его могилу возложили венки от Путина, Медведева и корзину цветов от Чубайса

Борис Ельцин.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
… - Алло, Владимир Николаевич! С днем рождения Бориса Николаевича! Хотел узнать, как мы отмечаем день рождения первого Президента России?
(Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 г., умер 23 апреля 2007 г. в возрасте 76 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.)
- Ну, как мы отмечаем? В домашней обстановке. Потому что Наине Иосифовне не разрешают особенно гулять, поэтому в тихой, спокойной обстановке.
Съездили с утра на кладбище, увидели массу цветов, увидели венки от двух президентов – от нынешнего - Владимира Путина и от бывшего - Дмитрия Медведева.
- То есть, и от Путина, и от Медведева там уже были с утра венки?
- Да, да.
Бывший шеф протокола президента Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- А Наина Иосифовна ездила?
- Нет, она не ездила, потому что ей врачи не разрешают.
- Скажите, пожалуйста, как она себя чувствует?
- Ну, ничего, сейчас нормально, более-менее.
- А кто сегодня дома у Наины Иосифовны?
- Я не знаю.
- Тогда вопрос такой. Кто из соратников звонил, кого вы видели на кладбище?
- Ребята, которые работали у Бориса Николаевича адъютантами… Ну, не буду я называть…
- А из политиков кого-нибудь назовете?
- Нет, я не видел никого из политиков. Какого тебе политика?
- Ну, мало ли. Шахрай, Станкевич…
- Да ладно тебе… они никогда не были…
- Звонили ли с малой родины Бориса Николаевича, из Свердловской области?
- Наине Иосифовна звонили, да. Звонки были.
- Вы лично как отмечаете? Дома вот, с супругой, а кто у вас в гостях?
- За ужином обязательно рюмку за память Бориса Николаевича поднимем.
- А будут ли любимые Наиной Иосифовной и Борисом Николаевичем пирожки с капустой?
- (смеётся) Не знаю, чего там сегодня супруга сделает, не буду врать…
- Ладно, достаточно, вы считаете?
- Да, конечно.
Главное, Саш, ты сосредоточься на том, что цветов много, идет снег, но несмотря на это цветов много… И два основных венка (от Путина и Медведева. - А.Г.) и корзина цветов от Чубайса.