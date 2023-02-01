Дмитрий Тарасов рассказал про первую любовь в RUTUBE-шоу «На связующих»

Героем нового выпуска стал футболист и владелец ФК «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов. Фото: Даниил ОПАРИН

Героем нового выпуска стал футболист и владелец ФК «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов. С бессменным ведущим Кириллом Фокиным-Сазоновым они будут разыскивать номер хип-хоп исполнителя, друга Дмитрия и совладельца футбольного клуба T-killah (Александра Тарасова).

По правилам шоу, если номер так и не будет найден, то гостя ждет наказание. Для поиска номера Тарасову нужно будет примерить на себя роли известного режиссера, певца и менеджера популярных артистов, чтобы ничего не подозревающие абоненты на том конце провода поделились заветной информацией.

Ведущий не мог оставить футболиста без уже традиционного теста на хулиганство. И оказалось, что в школьные годы звезда клуба «Рубин» был влюблен в свою учительницу:

«Учительница по математике была. Она казалась мне очень симпатичной, красивой. Можно сказать, первая любовь, школьная. <…> Я даже смущался, когда она мою фамилию называла», — с теплотой вспомнил Дмитрий.

Какими еще секретами поделится Тарасов, на что ему придется пойти, чтобы найти номер T-killah, и получит ли он курс молодого президента? Смотрите в новом выпуске шоу «На связующих» 2 февраля в 12:00 — эксклюзивно на RUTUBE!