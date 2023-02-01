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В мире1 февраля 2023 14:21

Семейная пара оставила младенца в зоне регистрации аэропорта, отказавшись покупать на него отдельный билет

Родители собирались лететь из Тель-Авива в Брюссель
Арина СУВОРОВА

Фото: Shutterstock

Родителей-кукушек задержали в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это произошло после того, как семейная пара из Бельгии оставила ребенка на стойке регистрации.

Во время посадки на рейс до Брюсселя выяснилось, что у родителей нет билета на своего малыша. Покупать его они категорически отказались, и, оставив коляску с малышом, направились на паспортный контроль, пишет The Jerusalem Post.

Сотрудники аэропорта заметили произошедшее и связались с полицией, которая уже задержала бельгийцев и препроводила на допрос.

По словам представителя авиакомпании Ryanair, чьим рейсом должна была семья добираться до Бельгии, все пребывают в шоке от этой выходки.

- Мы никогда не видели ничего подобного, - заявил менеджер. - Мы не могли поверить в то, что видели.

Как позднее установили представители Управления аэропортов Израиля, бельгийцы опоздали на рейс и пришли к стойке регистрации, когда она уже была закрыта. Они объяснили, что просто хотели переговорить с охраной и оставили коляску с малышом на конвейерной ленте в зоне регистрации.

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