Infinix дарит суперскидки на Киберпонедельник

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

Новогодние праздники закончились, но классные скидки - нет! Infinix объявляет Киберпонедельник, когда максимально выгодно можно приобрести даже самые крутые смартфоны.

Праздники отгремели, даже китайский Новый год уже позади, все одарены, пора и о себе подумать. Сколько раз уже обещали себе с понедельника начать все сначала, быть более эффективными, дисциплинированными и вообще? Все знают, чем заканчиваются резкие переходы к другому режиму или клятвы типа «учить по 100 слов китайского ежедневно». Поэтому начинать перемены нужно постепенно, и Infinix поможет вам это сделать.

Зайдем с козырей. Infinix Note 12 VIP - стильный, модный, придется по душе даже самым взыскательным пользователям и станет прекрасным дополнением вашего стиля.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

Задняя матовая панель выполнена из стекловолокна, которое используют в аэрокосмической отрасли. Она не только не оставляет отпечатков, но и обладает повышенной прочностью. Легкий и тонкий, он не только поможет выделиться из толпы, но и будет надежным помощником в ежедневных делах.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

NOTE 12 VIP уверенно работает в режиме многозадачности благодаря внушительной начинке. Под капотом притаился мощный процессор Helio G96, способный вытянуть самые большие нагрузки.

За быстроту работы отвечает 8 Гб оперативной памяти, которую можно расширить до 13 Гб. Этот телефон легко потянет даже самые требовательные игры. Для любителей гейминга предусмотрен специальный комплект Monster Game, который делает игровой процесс еще более увлекательным. Note 12 VIP поддерживает объемный звук. Так что играть на нем в самые требовательные игры или потреблять контент - одно удовольствие.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

Каким бы нагрузкам ни подвергался смартфон, сколько бы вы в него ни играли, он всегда будет оставаться холодным, потому что 9 графитовых слоев охлаждения надежно оберегают смартфон от перегрева. Большой яркий AMOLED-экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, за счет чего картинка максимально плавная и четкая.

Так что c Infinix NOTE 12 VIP можно комфортно смотреть YouTube-каналы и любимые сериалы. Камера на 108 МП позволяет делать профессиональные и четкие снимки днем и ночью. Даже в полной темноте качество фотографий вас приятно удивит. С помощью селфи-камеры на 16 МП вы сможете делать классные снимки для соцсетей.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

Особенностью Infinix NOTE 12 VIP, которая выделяет его среди всего многообразия других устройств, является быстрая зарядка на 120 Вт, которая заряжает смартфон с 1 до 100% всего за 17 минут! При этом зарядка не только быстрая, но и безопасная! Infinix NOTE 12 VIP обладает 103 функциями защиты на всех этапах зарядного цикла, от ЗУ до батареи. Если вы все еще сомневаетесь, то решающим фактором станет цена: приобрести Infinix Note 12 VIP можно всего за 22 990 рублей, сэкономив порядка 15%.

Если же вы выбираете более скромный смартфон, рекомендуем обратить внимание на Infinix HOT 20. Это идеальное устройство для начального гейминга.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

Следует отметить, что это смартфон с NFC-модулем: устройство может использоваться для бесконтактной оплаты через приложение Mir Pay. Вторая его особенность - двойная фронтальная вспышка, которая расположена сверху по бокам: на селфи можно использовать заполняющий свет без «рембрандтовских» теней.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinx

В этом устройстве также есть 3,5-мм аудиоразъем и сканер отпечатков под дисплеем. Экран тут тоже яркий и с хорошей цветопередачей. Его также можно чуть подстроить, но этого не требуется: углы обзора широкие и гамма правильная. Селфи-камера в этом устройстве работает так же уверенно, а фишка с двумя фронтальными LED-вспышками была приятной неожиданностью для нас. С таким «накамерным» светом можно рассчитывать на более-менее качественные снимки даже в условиях почти полной темноты. Камера справляется со своей работой на должном уровне. Тут также есть портретный режим и режим «Красота».

В автоматическом режиме смартфон не пытается улучшить ваше селфи, и это по-своему приятно. Infinix HOT 20 может похвастаться результатами теста автономности. Смартфон находился в Wi-Fi-сети и проигрывал ролики на YouTube при полной яркости. Емкость аккумулятора в Infinix HOT 20 составляет те же 5000 мАч. Приобрести такой смартфон можно за 11 990 рублей. Так что он может стать приятным подарком для близких и даже для себя.

А еще Infinix постоянно проводят розыгрыши для своих подписчиков в ВК, где можно выиграть классные призы. Так что вступайте в группу, и вам обязательно улыбнется удача.