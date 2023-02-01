Братавшегося с Зеленским Шона Пенна разоблачили: в его благотворительном фонде процветают растраты и сексуальные домогательства

Шон Пенн и Владимир Зеленский в Киеве, ноябрь 2022 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди богатые и знаменитые находят время и средства для благотворительных акций. Некоторые из них посвящают этому немало своего времени, открывая специальные фонды, торгуя при этом, что называется, лицом и собирая с людей под разными предлогами немалые суммы.

Один из самых титулованных киноактеров современности, американец Шон Пенн уже давно слывет одним из крупнейших филантропов Голливуда. Все началось почти двадцать лет назад, с его поездки в Новый Орлеан, где он активно оказывал помощь жертвам смертоносного урагана «Катрина». Затем Пенн зарегистрировал благотворительный фонд CORE (англ. «Ядро»).

Вот только если еще несколько месяцев назад о CORE писали как об одном из спасителей миллионов человеческих жизней от COVID-19, то последнее расследование Bloomberg представляет ее как исключительно сомнительную организации, в которой тратят собранные средства на красивую жизнь и показуху перед камерами. И кстати, не исключением стал нашумевший визит Шона Пенна в гости к Зеленскому в Киев в прошлом году. Но обо всем по порядку.

Шон Пенн уже давно слывет одним из крупнейших филантропов Голливуда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильские мотивы

Проблемы для CORE начались с вечеринки, которую устроил Пенн чуть больше года назад в одном из клубов Майами. В перерывах между коктейлями гостей призывали жертвовать в кассу CORE; также был проведен аукцион, на котором был продан эскиз работы художника Энди Уорхола, а бразильская поп-певица Анитта исполнила для гостей несколько песен.

Невольной виновницей скандала, в который угодили и Core, и лично Шон Пенн, стала как раз Анитта. Она поднялась бесплатно на сцену только из-за того, что лично Пенн пообещал ей, что все собранные на этой вечеринке средства его фонд направит в Бразилию, на родину Анитты, где у правительства не хватало ни сил, ни средств на борьбу с коронавирусом.

Ни у Анитты, ни у актера Леонардо ди Каприо, который был среди приглашенных и внес в кассу CORE немалую сумму, даже и не возникло никаких сомнений в искренности намерений фонда: в первый год пандемии CORE оказал жителям Калифорнии куда больше помощи, чем правительство штата, обеспечив миллионам людей бесплатное тестирование и вакцинирование. Но и через полгода после вечеринки в Майами Core, как выяснилось, не перевел в Бразилию ни одного цента.

Бразильская поп-звезда Анитта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как теперь стало известно, за этим внимательно следили журналисты агентства Bloomberg, давно начавшие расследование нечистоплотной деятельности фонда Пенна. Среди прочего они выяснили, что свою деятельность в Бразилии Core свернул… за день до сбора пожертвований в Майами.

Дебет с кредитом

Руководство фонда сообщило агентству, что имеет полное право использовать собранные для одних проектов средства на другие, заявив при этом, что кое-какие деньги в Бразилию все же поступили и были потрачены следующим образом: $90000 на зарплату единственного сотрудника, четверть миллиона долларов – на покрытие неких представительских расходов и еще почти полмиллиона – на разного рода программы, не связанные с COVID-19. При этом только на вечеринке в Майами для Бразилии было собрано $1,6 миллиона.

С журналистами Bloomberg на условиях анонимности согласились побеседовать несколько нынешних и бывших сотрудников CORE. Они рассказали, что «разрыв между заявленными целями фонда Шона Пенна и его действиями» начал проявляться уже давно.

Например, выяснилось, что в коллективе фонда процветали сексуальные домогательства. Жалобы сотрудниц руководство CORE либо оставляло без внимания, либо квалифицировало их как бездоказательные. При этом некоторых жалобщиц не просто увольняли, но и угрожали им. Пока ничего не сообщается, выдвигались ли подобного рода обвинения против самого Шона Пенна, и знал ли он вообще о происходящем.

Роскошь за чужой счет

А вот финансовые отчеты Core оскароносный актер подписывал регулярно. И независимый аудит подтвердил, что гигантские суммы, полученные от жертвователей, не платящий налоги в казну благотворительный фонд в огромных размерах тратил на аренду роскошных номеров в дорогих отелях, торжественные приемы и перелеты на частных лайнерах.

Особое внимание аудиторы обратили на то, что огромные суммы тратились на работу фотографов. И выяснили, что в последние годы фотографы, которым платил CORE, находились чуть ли не во всех точках мира, где требовалась помощь людям. Они фиксировали работу волонтеров (не своих, естественно), спасательных служб, процесс восстановления разрушенного в ходе военных действий или природными стихиями, а руководство CORE использовало эти фото в качестве доказательств своей активной и весьма недешевой работы.

Украинские заработки

В фотогалерее CORE – немало снимков и из Украины. На них – Шон Пенн собственной персоной – в Киеве, Днепре, с Зеленским, от которого получил орден.

Обмен подарками с Зеленским: украинский орден на статуэтку Оскара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже через неделю после начала спецоперации российских войск на Украине Пенн оказался на экранах американского ТВ, где рассказывал о якобы невероятных масштабах помощи украинцам от имени CORE. На счет фонда посыпались миллионы. Только вот Bloomberg удалось найти всего лишь трех работавших на этот фонд волонтеров, да и то двое их них вообще не были в Украине, а только в Польше и Румынии. Зато тот, что был отправлен в Незалежную, рассказал интересный факт – в попутчики руководство Core навязало ему… двух профессиональных фотографов, которые только и делали, что снимали и переправляли снимки в Америку. Сотни фотографий CORE продолжает публиковать до сих пор, иллюстрируя ими выдуманные рассказы о своей деятельности на Украине.