Больше половины россиян считают Бориса Ельцина «однозначно отрицательным» политическим деятелем

Июнь 1993 года. Президент РФ Борис Ельцин во время пресс-конференции. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /ИТАР-ТАСС/.

В среду, 1 февраля, исполнилось 92 года со дня рождения Бориса Ельцина. Первый всенародно избранный президент России исполнял свои обязанности с 1991 по 1999 гг и за это время принял множество решений, которые оказали существенное и долгосрочное влияние на страну и всех ее жителей. Сегодня же большинство россиян оценивают Ельцина как «однозначно отрицательного» политического деятеля (такого мнения придерживаются 56% опрошенных). Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Еще 22% говорят, что для них Ельцин «скорее отрицательный» политик. Респонденты отмечают, что главными недостатками президента были его дружба с американцами и пристрастие к алкоголю.

«Народ никогда ему не простит развала великой страны и дружбы с янки», - говорит участник опроса.

Однако не все оказались настроены столь категорично. Так, 15% россиян говорят, что за период своего правления Ельцин много чего сделал, как хорошего, так и плохого, все не так однозначно.

А вот как «скорее положительного» или «однозначно положительного» политика Ельцина оценивают только по 1% россиян. Еще 5% признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

«Как политик – хороший бы, а как человек – сгубил жизнь пьянство», - сокрушается участница исследования.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,54 тысячи человек.