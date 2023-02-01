"Коррумпированное общество": Почему глава американской ЧВК "Моцарт" объявил о прекращении работы на Украине

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Частная военная компания «Моцарт», основанная в марте 2022 года бывшим полковником морской пехоты США Эндрю Милберном и действовавшая на территории Украины до конца января 2023 года, вроде бы разочаровалась в идеалах незалежной. И будто бы покидает эти бесплодные земли.

Вообще-то, об этом заявил сам 55-летний экс-полковник, который отдал службе во славу Америки 31 год, закончив ее в 2019 году на должности заместителя командующего Центральным командованием специальных операций США. Он также возглавлял оперативную группу спецопераций в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и Ираке.

Созданная Милберном Mozart Group (название было выбрано явно в пику российской ЧВК «Вагнер») заявляла, что находится на территории данной восточно-европейской страны по двум основным причинам.

Причина первая - для «повышения боеспособности и устойчивого потенциала украинских вооруженных сил в соответствии с внешней политикой США».

Причина вторая - для «защиты уязвимых гражданских лиц».

Бывший офицер-морпех регулярно подчеркивал, что его «супер-профессионалы» в прямых боевых столкновениях на Донбассе или по соседству не участвовали.

Бывший полковник морской пехоты США Эндрю Милберн, глава ЧВК "Моцарт". Фото: YouTube

Вот некоторые выдержки из интервью, которые Милберн дал военному журналисту, ветерану греческой армии Ставросу Атламазоглу 20 мая 2022-го.

- По ходу боевых действий изменились ли потребности украинцев и обучение, которое вы смогли им предоставить?

- В их потребностях не произошло реальных изменений, потому что уровень истощения означает, что они постоянно имеют дело со значительным количеством новых солдат. Навыки, которым мы учим, скоропортящиеся — и вы не всегда можете практиковать их на линии. Но мы расширили и углубили наше обучение, поскольку теперь у нас больше времени, и привлекли специалистов для обучения по работе с беспилотниками и противотанковыми управляемыми ракетами.

- Как боевые действия на Украине сравниваются с боями, которые вы пережили в армии США и готовы ли американские военные к такому?

- Это не сравнить. В вооруженных силах США существует тенденция преувеличивать боевой опыт. Немногие в вооруженных силах США испытали на себе такие же напряженные боевые действия, как наши украинские коллеги.

В мае 2022-го Милберн высоко оценивал «дух» украинских воинов и был невысокого мнения как о боевой выучке их противников, так и о качестве их вооружений. В частности, о стойкости и ударопрочности танков Т-72 и БРДМ. И считал, что США «должны принять вероятность победы Украины и перестать оказывать поддержку из-за преувеличенного страха перед эскалацией». То есть грезил скорой «победой» самостийной.

Но девять месяцев спустя бывший морпех, похоже, разочаровался и в своей миссии, и в отношениях с украинским руководством.

- Сегодня был последний день группы «Моцарт», - написал бывший полковник в соцсетях, - Тот факт, что название и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии.

Западные издания, в частности, Тimes и The Telegraph, сообщили, что у основателя американской ЧВК возник серьезный конфликт с финансовым директором частной военной компании Энди Бейном. А сам Милберн в соцсетях проговорился, что Украина - это «коррумпированное общество, которым управляют ... люди». Глава «Моцарта» также изменил свое мнение о необходимости поставок вооружений из США, считая, что современного оружия поставляют слишком мало.

По данным американских СМИ, Милберн еще недавно рассчитывал на новый контракт с руководством незалежной на подготовку укаринских военных. Но из-за внутренних разборок в «Моцарте» и участившихся скандалов (его самого обвиняли в шантаже, домогательствах и мошенничестве) шансы на это скатились к нулю.

Впрочем, инструкторы бывшей ЧВК «Моцарт» после смены названия (а, возможно, и владельца) покидать Украину все-таки не собираются. То есть, 11 месяцев «репетиций» не хватило? Или просто деньги не пахнут?