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Политика1 февраля 2023 16:04

"Коррумпированное общество": Почему глава американской ЧВК "Моцарт" объявил о прекращении работы на Украине

Глава американской ЧВК "Моцарт" заявил об уходе из Украины
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН

Фото: Shutterstock

Частная военная компания «Моцарт», основанная в марте 2022 года бывшим полковником морской пехоты США Эндрю Милберном и действовавшая на территории Украины до конца января 2023 года, вроде бы разочаровалась в идеалах незалежной. И будто бы покидает эти бесплодные земли.

Вообще-то, об этом заявил сам 55-летний экс-полковник, который отдал службе во славу Америки 31 год, закончив ее в 2019 году на должности заместителя командующего Центральным командованием специальных операций США. Он также возглавлял оперативную группу спецопераций в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и Ираке.

Созданная Милберном Mozart Group (название было выбрано явно в пику российской ЧВК «Вагнер») заявляла, что находится на территории данной восточно-европейской страны по двум основным причинам.

Причина первая - для «повышения боеспособности и устойчивого потенциала украинских вооруженных сил в соответствии с внешней политикой США».

Причина вторая - для «защиты уязвимых гражданских лиц».

Бывший офицер-морпех регулярно подчеркивал, что его «супер-профессионалы» в прямых боевых столкновениях на Донбассе или по соседству не участвовали.

Бывший полковник морской пехоты США Эндрю Милберн, глава ЧВК "Моцарт".

Бывший полковник морской пехоты США Эндрю Милберн, глава ЧВК "Моцарт".

Фото: YouTube

Вот некоторые выдержки из интервью, которые Милберн дал военному журналисту, ветерану греческой армии Ставросу Атламазоглу 20 мая 2022-го.

- По ходу боевых действий изменились ли потребности украинцев и обучение, которое вы смогли им предоставить?

- В их потребностях не произошло реальных изменений, потому что уровень истощения означает, что они постоянно имеют дело со значительным количеством новых солдат. Навыки, которым мы учим, скоропортящиеся — и вы не всегда можете практиковать их на линии. Но мы расширили и углубили наше обучение, поскольку теперь у нас больше времени, и привлекли специалистов для обучения по работе с беспилотниками и противотанковыми управляемыми ракетами.

- Как боевые действия на Украине сравниваются с боями, которые вы пережили в армии США и готовы ли американские военные к такому?

- Это не сравнить. В вооруженных силах США существует тенденция преувеличивать боевой опыт. Немногие в вооруженных силах США испытали на себе такие же напряженные боевые действия, как наши украинские коллеги.

В мае 2022-го Милберн высоко оценивал «дух» украинских воинов и был невысокого мнения как о боевой выучке их противников, так и о качестве их вооружений. В частности, о стойкости и ударопрочности танков Т-72 и БРДМ. И считал, что США «должны принять вероятность победы Украины и перестать оказывать поддержку из-за преувеличенного страха перед эскалацией». То есть грезил скорой «победой» самостийной.

Но девять месяцев спустя бывший морпех, похоже, разочаровался и в своей миссии, и в отношениях с украинским руководством.

- Сегодня был последний день группы «Моцарт», - написал бывший полковник в соцсетях, - Тот факт, что название и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии.

Западные издания, в частности, Тimes и The Telegraph, сообщили, что у основателя американской ЧВК возник серьезный конфликт с финансовым директором частной военной компании Энди Бейном. А сам Милберн в соцсетях проговорился, что Украина - это «коррумпированное общество, которым управляют ... люди». Глава «Моцарта» также изменил свое мнение о необходимости поставок вооружений из США, считая, что современного оружия поставляют слишком мало.

По данным американских СМИ, Милберн еще недавно рассчитывал на новый контракт с руководством незалежной на подготовку укаринских военных. Но из-за внутренних разборок в «Моцарте» и участившихся скандалов (его самого обвиняли в шантаже, домогательствах и мошенничестве) шансы на это скатились к нулю.

Впрочем, инструкторы бывшей ЧВК «Моцарт» после смены названия (а, возможно, и владельца) покидать Украину все-таки не собираются. То есть, 11 месяцев «репетиций» не хватило? Или просто деньги не пахнут?

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