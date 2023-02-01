Генрих Шлиман искал сокровища Трои, в то время как его современники изобретали велосипед

В стенах ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «Шлиман. Троя рядом».

Главная ее ценность в том, что к ней приложили руку не только научные сотрудники, но и участники молодежного направления «Пушкинский.Youth». Заинтересованная молодежь. Любознательные ребята(11 - 18 лет) нашли интересное там, где взрослые обычно проходят мимо.

Две круглые даты стали поводом для выставки - 200-летие со дня рождения немецкого предпринимателя, археолога-самоучки Генриха Шлимана. И 150-летие со дня нахождения им «Клада Приама».

Генрих Шлиман – уникальная личность. Как писала его русская жена Екатерина Петровна Лыжина «Мой друг, не привози с собой Гомера, чтобы мы могли с тобой побольше погулять». Но между книгой и женой Шлиман всегда выбрал книгу. Если бы в нем не было упертости ученого, вряд ли сумел бы обнаружить сокровища Трои и клад Приама, который как известно, находится в Москве.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак во время презентации проекта «Шлиман. Троя рядом». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В конце Второй мировой войны в августе 1945 года эти сокровища прятали в бункере под Берлинским зоопарком. Профессор Вильгельм Унферцагт, опасаясь разграбления, передал их вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре, после чего клад Приама был перевезён в СССР. Довольно долго его дальнейшая судьба была неизвестна, он считался утраченным. В СССР «трофеи» из Берлина хранились в режиме особой секретности, и только в 1992-м гриф секретности сняли. Правительство России объявило, что сокровища Трои (259 предметов из коллекции Шлимана) находятся в Москве. 16 апреля 1996 года, спустя 51 год, клад Приама был выставлен в Пушкинском музее, где и хранится. Недавно его стали исследовать современными цифровыми микроскопами высокого разрешения. Казалось бы, и о кладе, и о человеке, который его обнаружил, известно всё. Но нет...

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Дело ведь не только в новых находках, а в новаторстве нашего проекта, - говорит заведующий отделом искусства и археологии Античного мира Владимир Толстиков. – Наши сотрудники проводили занятия с любознательными ребятами, которые интересуются археологией. В результате чего и родился новый проект впервые в музейной практике. Мы собрали группу заинтересованных ребят. Стали рассказывать им о Генрихе Шлимане, сложном, противоречивом человеке. Шлиман сделал много археологических находок, но многое и разрушил… Ребята своим свежим взглядом попытались этого человека разгадать. В итоге появилось любопытное научное исследование: молодежь нашла в личности Шлимана новые ракурсы, о которых музейщики не задумывались. Например, ребята определил, что во то время, когда он жил, было создано много чего интересного: был изобретен фотоаппарат, велосипед, джинсы…

Погребальная маска Агамемнона. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На выставке можно почитать статьи о том, как жили в середине XIX века: любопытные факты почерпнуты из дневников Шлимана. В одном из залов выставки представлены находки, сделанные в Трое, в том числе «Клад Приама», датируемый III тысячелетием до н. э.. В соседнем зале - предметы, имеющие отношение к Трое XII века до н. э. Там стоит микенский кубок и египетский изразец с изображением пленника – это предметы из запасников музея. В зале, где находится «Кабинет директора», собраны документы, свидетельствующие о сотрудничестве Генриха Шлимана с основателем музея Иваном Владимировичем Цветаевым. В этом же зале представлен рукописный перевод первой монографии Шлимана про Итаку, копия так называемой маски Агамемнона, первая публикация «Клада Приама» в оригинальном издании...

Выставка будет работать в ГМИИ им.Пушкина до 12 марта.