Балаган или завелся стукач? Зачем Зеленский устроил "большой шухер" в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Такой большой шухер в Киеве устроил в среду президент Украины Владимир Зеленский, что впору вспомнить Салтыкова-Щедрина, если прогнозировать итоги всего этого действа: "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел".

А как начиналось-то, как начиналось! Бригады следователей СБУ и НАБУ (это структура, которая борется с коррупцией на Украине) нагрянули в незваные гости к "крестному папе" (если можно так выразиться) Зеленского-президента Игорю Коломойскому, к экс-министру МВД Арсену Авакову, в Управление Налоговой службы в Киеве, в Минобороны и другие ведомства. Пошли сообщения, что по итогам сегодняшних обысков у Игоря Коломойского украинская контрразведка СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты". Бывший менеджмент – люди Коломойского, и понятно, в чью пользу они направляли эти финансовые потоки. О том, что Коломойского задержали или вручили ему, по-украински выражаясь, "пидозру" в совершении преступления, ничего не сообщается.

Что же касается дела о хищении этих 40 млрд. гривен, то оно тянется уже не один год. И все никак не может стронуться с места, на котором все это время пробуксовывает.

Аваков по итогам обысков сообщил, что к нему приходили по делу о крушении вертолета, на котором недавно погибла вся нынешняя верхушка украинского МВД. Но никаких контрактов или полезных для следствия бумаг не нашли и ушли, не солоно хлебавши. Более того, непонятно, что там можно искать по этому делу, если даже экспертиза обломков вертолетов и "черных ящиков" еще далека от завершения, и в таких условиях построение версий ничем не отличается от гадания на кофейной гуще. Более того, закупка французских вертолетов, считающихся аварийными, была одобрена всеми ветвями украинской власти.

И там, и там – результат – ноль. Ноль целых ноль десятых. Зато сколько шума и пиара Зеленского.

Сотрудники СБУ в доме олигарха Коломойского.

Единственный результативный обыск прошел у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. У нее обнаружили 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысяч евро, дорогие украшения, два автомобиля стоимостью $150 тысяч, три квартиры в Киеве общей стоимостью миллион долларов, дом около столицы. А еще у нее нашли листочки с записанными загадываемыми новогодними желаниями за несколько лет, среди которых супердорогие часы всемирно известной компании, зарплата в миллион долларов, ну очень дорогая дамская сумочка известного бренда, поездки в Лондон и на Мальдивы, соболиная шуба и мужчина мечты. Собственно говоря, вполне обычные мечты вполне обычной дамы. Другое дело, что не у каждой тетки есть возможность обеспечить себе все это за счет незаконного возмещения НДС различным фирмам из государственного бюджета. Объем таких возмещений превышает 30 миллиардов гривен, и на откаты от такой суммы вполне можно позволить себе все вышеперечисленное. Правда, тот же замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко распилил более 50 миллиардов гривен, но Зеленский отправил его тихо-мирно в отставку с наворованными миллиардами. У Оксаны такое вряд ли получится.

Больше всех пострадала украинская таможня, все руководство которой было одномоментно уволено, и хотя сейчас назначен какой незначительный персонаж и.о., эксперты на самой Украине прочат это пост брату Мустафы Найема Маси Найему, который потерял на фронте один глаз и чудом выжил. И, конечно, Министерство обороны, где накануне уволили одного замминистра за необеспечение ВСУ и закупки необходимых для армии материалов и продовольствия по завышенным в 2-3 раза ценам. Обыски прошли и у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Украины Богдана Хмельницкого, обвиняемого в закупках некачественных бронежилетов на сумму в 123 миллиона гривен.

Тогда что это такое было?

- Масштабные обыски в Украине проводятся по заданию президента Зеленского. Таким образом наносится глобальный удар по внутреннему врагу: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса, - заявил главный украинский контрразведчик Василия Малюк, до сих пор функционирующий в статусе и.о. главы СБУ, и пообещал. - Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!

Может, украинцы и верят главе СБУ, но вряд ли все действительно обстоит так прямо, как доска после рубанка. Некоторые эксперты на Украине говорят, что это Зеленский и его команда пиарятся таким образом якобы перед выборами. Бросьте, Зеленскому это не нужно. Если верить украинской социологии, то он в состоянии расфокусированного зрения одной левой делает всех остальных кандидатов, взятых вместе.

Однако, вполне вероятно, что ответ на вопросы о происходящем может дать другое объяснение. Если вспомнить, что на Украине работают три очень высокопоставленных ревизора из США, а, как сообщают из Киева, Вашингтон требует в жертву нынешнего министра обороны Резникова, то Зеленский вполне мог имитировать бурную борьбу с коррупцией, "пощекотав" значимые в масштабах Незалежной фигуры. И обязательно Коломойского, на которого у США свои виды. При этом, отвести внимание от главы Минобороны, необходимого Зеленскому для борьбы с Главкомом ВСУ Залужным, пожертвовав второстепенными фигурами. И расставить на эти места, пользуясь такими чистками, еще более преданных лично ему людей. Как говорилось в бессмертной советской комедии Гайдая: "Кто нам мешает, тот нам поможет".