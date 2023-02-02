Военная спецоперация на Украине 2 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации Фото: Минобороны РФ

С 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 февраля 2023 года.

Минобороны России официально сообщило о ликвидации цехов в Сумской области Украины, где точили снаряды для ВСУ. В целом же за сутки российские военные уничтожили две моторные лодки с десятком диверсантов ВСУ, 280 вооруженных украинских националистов и десятки единиц боевой техники.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские военные "будут жечь" западные танки на Украине.

Глава СНБО (Совета национальной безопасности) Украины Алексей Данилов публично обвинил Россию в появлении в соцсетях большого количества видеороликов с облавами на военнообязанных в Одессе и Харькове. Между тем, от мобилизации в незалежной освободили иеговистов, адвентистов и последователей других зарубежных сект.