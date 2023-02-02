Виктория Боня рассталась с богатым возлюбленным, ради которого покорила Гималаи

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году Виктория Боня совершила невероятный для такой гламурной девушки поступок: она отправилась покорять гору Манаслу в Гималаях. Свой поход телеведущая посвятила таинственному возлюбленному, который выложил за ее восхождение 50 тысяч евро.

- Любимый мой! Я так хотела посвятить свое восхождение тебе! Хотела сказать, что я люблю тебя настолько, что готова ради тебя покорять горы, - писала Виктория в соцсетях.

В этом году Боня вновь отправилась на склон – теперь она решила покорить самый высокий вулкан планеты, расположенный в Южной Америке на границе Чили и Аргентины. На этот раз Виктория платила за свое путешествие сама, и посвящать его любимому мужчине не стала. Более того, загадочный бойфренд модели, похоже, испарился еще до того, как она спустилась с горы. Мужчина не оценил героический поступок подруги и расстался с ней.

Сразу после Южной Америки Боня улетела в Москву, где она собирается сняться в новых проектах. А заодно реанимировать свою личную жизнь. В соцсетях Боня объявила, что отныне она – свободная девушка.

«Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», - написала телеведущая в соцсетях.

Свой поход телеведущая посвятила таинственному возлюбленному, который выложил за ее восхождение 50 тысяч евро. Фото: соцсети.

За все время романа Вика ни разу не показала своего загадочного мужчину. Поклонники подозревают, что она скрывала бойфренда из-за того, что он женат. В одном из ток-шоу Боня призналась, что не отвергает ухаживания несвободных мужчин.

Ранее телеведущая рассказала, сколько она тратит на жизнь в Монако. Боня подчеркнула, что зарабатывает сама, не надеясь на помощь от мужчин. В соцсетях Виктория раскрыла, какая сумма у нее уходит в месяц на жизнь в Монте-Карло.

Боня говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 912 тысяч рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг.

- Сколько я трачу в месяц? Все зависит от того, чем я занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я подарила маме машину. Она так довольна, да и я счастлива от того, что могу подарить ей машину, - рассказала Вика подписчикам.

По словам Бони, ее бывший муж Алекс Смерфит довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам. Виктория отмечает, что она не гонится за богатыми женихами – ей не важен материальный статус ее возлюбленного. Главное, чтоб, как говорится, человек был хороший.

- Все считают, что я с какими-то олигархами встречаюсь. Нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я человек, который любит внимание. Поэтому для меня – это в первую очередь человеческие отношения, - заявила Боня.