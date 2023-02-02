Мэр испанского города нашел необычной способ контактов с избирателями

Мэр соблюдает все приличия: он не заявляется в гости без приглашения. Также он не приходит с пустыми руками, а обязательно приносит десерт

Мэр небольшого испанского городка Чиривелья Мишель Монтанер Бербель решил не ограничиваться часами приема граждан в своем рабочем кабинете и стал налаживать контакты с горожанами несколько необычным способом.

Монтанер стал приходить в дома к местным жителям и ужинать вместе с ними. По словам градоначальника, за столом люди рассказывают ему о том, что их волнует, какие проблемы они испытывают, в какой помощи нуждаются.

Мэр соблюдает все приличия: он не заявляется в гости без приглашения. Также он не приходит с пустыми руками, а обязательно приносит десерт.

Несколько недель назад Монтанер во всеуслышание заявил, что придет в гости к каждому, кто пригласит его. И был удивлен, с какой легкостью он получил всего лишь за пару дней более сотни приглашений.

Городской голова, уже отужинавший более десятка раз в разных домах, рассказал, что очень удивлен открытостью жителей Чиривельи, которые обсуждают с ним самые разные вопросы, включая личные.

Не обходится и без критики, которую мэр выслушивает и обещает конструктивно на нее ответить. Правда, пока он так и не отреагировал на колкие замечания по поводу того, что ближе к народу мэр стал в преддверии очередных муниципальных выборов, а до этого редко покидал свой рабочий кабинет.

В Чиривелье, расположенной в испанской Валенсии, проживают порядка 30 тыс. человек. Жители городка гордятся, что именно в Чиривелье в XIV веке появилась рукописная «Хроника», одна из четырех т.н. великих летописей, написанная Рамоном Мунтанером.