Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «Задача региона - всесторонняя поддержка оборонно-промышленного комплекса»

Губернатор Александр Дрозденко провел выездное совещание с руководителями предприятий ВПК на НПО «Поиск» - одном из ведущих оборонных заводов России. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Служба занятости Ленинградской области поможет оборонному комплексу с подбором квалифицированных кадров, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Губернатор 1 февраля провел выездное совещание с руководителями предприятий ВПК на площадке объединения «Поиск» в Мурино. Один из ведущих военных заводов России уже 85 лет выпускает взрыватели для артиллерийских боеприпасов, ракетной техники, корабельных и авиационных торпед, зенитных комплексов и ПЗРК.

Александр Дрозденко обсудил с руководителями предприятий вопросы обеспечения стабильной работы оборонно-промышленного комплекса Ленинградской области.

«Задача региона - всесторонняя поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе помощь с кадрами, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Самое важное в текущих условиях - найти дополнительные кадровые ресурсы, которые придут и будут работать на предприятиях ОПК. И, конечно, нам необходимо наращивать объемы. Здесь понадобится опыт пандемии, когда на предприятиях по производству средств индивидуальной защиты нам удавалось увеличить объемы на 30-50 %, внедрив бережливые технологии».

Регион готов помочь с подготовкой квалифицированных кадров для военных заводов. В случае, если предприятие ВПК реализует проект по модернизации производства или внедряет инвестиционный проект, оно может стать участником программы опережающего профессионального обучения. В рамках этой программы его сотрудники могут пройти переподготовку или повысить свою квалификацию за счёт средств областного бюджета. Участники совещания обсудили вопросы подготовки молодых специалистов различных специальностей, в том числе и под потребности конкретных предприятий военно-промышленного комплекса.

«Средняя заработная плата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Ленобласти - в районе 70 тысяч рублей, в Сосновом Бору - выше 100 тысяч.

Практически все производства сейчас готовы принимать технических специалистов - токарей, фрезеровщиков, оптиков, слесарей, программистов и IT-администраторов», - рассказал глава Ленинградской области.

Губернатор пообещал, что подготовкой специалистов для ВПК займутся учебные организации региона.

«Служба занятости Ленобласти подключится к подбору кадров для стратегической отрасли страны, сфера образования - к увеличению объемов подготовки специалистов необходимой квалификации, а экономический блок - к повышению производительности», - сообщил Александр Дрозденко.