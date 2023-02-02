Располневшая за последние годы певица Бьянка уменьшилась вдвое после операции

Бьянка после операции уменьшилась вдвое. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что от былой тонкой и звонкой красавицы не осталось и следа, поклонники Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая. - Ред.) переживали последние несколько лет. Когда-то в "нулевых" и 2010-х певица демонстрировала один и тот же вес: 53 кг при росте 163 см. Но потом что-то пошло не так, и стрелка весов стремительно двинулась в сторону 100.

Сама "королева русского народного R’n’B" уверяла, что переживает гормональный сбой, но в соцсетях ей упорно писали гадости: хватит, мол, жрать, возьмись за себя, займись спортом... И Бьянка наконец не выдержала, решила проблему кардинально - легла под нож хирурга. Несколько дней артистка не выходила на связь, а когда появилась, поклонники ее не узнали.

- Мое восстановление после серьезной операции идет активно, - написала Липницкая, опубликовав фото из кабинета врача. - Хочу поблагодарить команду врачей за профессиональный подход в решении моей проблемы. А также врача-косметолога, которая сделала мои губы и скулы более выразительными.

Какие именно процедуры ей провели, певица не рассказала, отметив лишь, что швы снимут 5 февраля. Однако, подписчики уверены, что Бьянка перенесла липосакцию, ведь на фото она выглядит вдвое стройнее прежнего. "Моментально постройнела", "Вернулась к былым формам", "Наконец-то мы видим прежнюю Бьянку!", - пишут фанаты.

Однако, как отмечают эксперты, липосакция при лишнем весе - не панацея. Даже убрав лишние объемы, Бьянка все равно должна будет придерживаться диеты. Так, например, Филипп Киркоров, который недавно сделал пластику живота и "кубики" на прессе, параллельно по рекомендации хирурга сбросил 12 килограммов.