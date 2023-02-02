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Звезды2 февраля 2023 8:30

Располневшая за последние годы певица Бьянка уменьшилась вдвое после операции

"Королева русского народного R’n’B" долго страдала от лишнего веса
Елена ПЕТРОВА
Бьянка после операции уменьшилась вдвое.

Бьянка после операции уменьшилась вдвое.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О том, что от былой тонкой и звонкой красавицы не осталось и следа, поклонники Бьянки (настоящее имя Татьяна Липницкая. - Ред.) переживали последние несколько лет. Когда-то в "нулевых" и 2010-х певица демонстрировала один и тот же вес: 53 кг при росте 163 см. Но потом что-то пошло не так, и стрелка весов стремительно двинулась в сторону 100.

Сама "королева русского народного R’n’B" уверяла, что переживает гормональный сбой, но в соцсетях ей упорно писали гадости: хватит, мол, жрать, возьмись за себя, займись спортом... И Бьянка наконец не выдержала, решила проблему кардинально - легла под нож хирурга. Несколько дней артистка не выходила на связь, а когда появилась, поклонники ее не узнали.

- Мое восстановление после серьезной операции идет активно, - написала Липницкая, опубликовав фото из кабинета врача. - Хочу поблагодарить команду врачей за профессиональный подход в решении моей проблемы. А также врача-косметолога, которая сделала мои губы и скулы более выразительными.

Какие именно процедуры ей провели, певица не рассказала, отметив лишь, что швы снимут 5 февраля. Однако, подписчики уверены, что Бьянка перенесла липосакцию, ведь на фото она выглядит вдвое стройнее прежнего. "Моментально постройнела", "Вернулась к былым формам", "Наконец-то мы видим прежнюю Бьянку!", - пишут фанаты.

Однако, как отмечают эксперты, липосакция при лишнем весе - не панацея. Даже убрав лишние объемы, Бьянка все равно должна будет придерживаться диеты. Так, например, Филипп Киркоров, который недавно сделал пластику живота и "кубики" на прессе, параллельно по рекомендации хирурга сбросил 12 килограммов.

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