Минобороны России завершило строительство нового водовода в Донбассе

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство очередного водовода для обеспечения чистой питьевой водой жителей Донецкой народной республики. Фото: www.youtube.com

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство очередного водовода для обеспечения чистой питьевой водой жителей Донецкой народной республики.

«Новое гидротехническое сооружение связало скважины поселка Кипучая Криница в ДНР и водозаборный узел «Южный» в городе Донецке. Военные специалисты в ходе тестовых работ наполняют резервуары, промывают и дезинфицируют коммуникации. В ближайшие дни чистая артезианская вода начнет поступать жителям Донецка в объеме 7 тысяч кубических метров в сутки», - прокомментировали в военном ведомстве.

Отметим, что строительство этого водовода началось в октябре 2022 года. За это время проложена нить трубопровода протяженностью в 36 километров, возведены насосные и трансформаторные подстанции. Трасса проходила по сложным участкам с большим количеством коммуникаций, которые приходилось обходить. Сегодня продолжается обустройство скважин в районе Кипучей Криницы.

После запуска этого трубопровода военные строители приступят к возведению нового водовода от водозабора Шевченковский в Докучаевском районе до Донецка.

Напомним, в этом году специалисты военные строители приступили на Донбассе к строительству более крупного водовода, что пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец – Донбасс. Мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки.

Ранее трассу водовода облетел с рабочей группой заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. После облета военные строили подчеркнули, что это будет восьмой водовод, построенный силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. (Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец, и тд).