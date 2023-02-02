Британская газета из-за инфляции предложила читателям использовать себя в качестве туалетной бумаги

Недавние исследования показали, что британцы за последний год стали чаще выбирать туалетную бумагу исходя из её доступности, а не качества или внешнего вида. Фото: Shutterstock

Жители Великобритании продолжают испытывать на себе последствия энергетического кризиса и инфляции в стране. Всё больше людей отказываются или сокращают покупки бытовых товаров, в том числе первой необходимости. В результате очередного масштабного сбоя в поставках сырья цены на бумагу санитарно-гигиенического назначения подскочили до рекордно высокого уровня.

Британский таблоид Daily Star решил поддержать своих читателей и запустил необычную акцию. Теперь печатные номера издания продаются с семью листами супервпитывающей туалетной бумаги. Санитарные вкладыши будут бесплатными, цена на сам номер не изменится. По мнению главного редактора газеты Джона Кларка, нововведение может стать реальной помощью на фоне экономического кризиса в стране.

«Вы понимаете, что вся страна катится под откос, когда люди вынуждены сокращать расходы на туалетную бумагу. Покупатели избавляются от красивой туалетной бумаги в пользу обычных рулонов, чтобы бороться с кризисом стоимости жизни», – заявил репортёр Daily Star Джерри Лоутон.

Недавние исследования показали, что британцы за последний год стали чаще выбирать туалетную бумагу исходя из её доступности, а не качества или внешнего вида. В августе прошлого года британский таблоид Daily Mirror сообщил, что власти острова предложили пользоваться многоразовой туалетной бумагой и стирать её после использования. Англичане новинку не оценили, посчитав её негигиеничной и опасной для здоровья.