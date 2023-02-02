В Италии разрешили детям игнорировать бабушек и дедушек: для этого необходимо одно условие

В итоге терпение родителей лопнуло и они обратились в Верховный кассационный Суд Италии с требованием разобраться в юридических разночтениях Фото: EAST NEWS

История, завершившаяся вчера в Риме, берет свое начало в 2018 году тогда обычная семейная пара из Милана неожиданно получила повестку в Суд по делам несовершеннолетних. Каково же было удивление итальянцев, когда они узнали, что заявление на них подали родители мужа и его дядя, требовавшие от служителей Фемиды обязать «нерадивых родственников» давать им возможность видеться с внуками. В общем-то, молодые миланцы не были бы против такого общения, если бы не одно «но» - тяжелое психическое заболевание бабушки. В момент приступов она могла представлять реальную опасность для малышей.

Важно отметить, что семейное законодательство Италии с 2006 года позволяет родственникам подавать такие иски. Так, «ребенок имеет право поддерживать отношения со своими бабушками и дедушками, даже если его родители разошлись».

Именно этим положением и руководствовались судьи из Милана в 2019 году, принимая свое решение о фактически принудительных свиданиях ребятни с бабушкой. Правда встречи должны были проходить в присутствии социального педагога и при условии, что пожилой даме будет помогать психиатр, обеспечивающий непрерывность лечения. Последний пункт, впрочем был отменен миланским кассационным судом по жалобе женщины в том же году и почти угасший семейный конфликт разгорелся с новой силой, поскольку бабушка тут же бросила терапию.

В итоге терпение родителей лопнуло и они обратились в Верховный кассационный Суд Италии с требованием разобраться в юридических разночтениях, — пишет газета «Ла Репубблика».

В своем решении Горностаи (так в Италии в народе называют Верховных Судей) заявили, что, хотя нет сомнений в том, что «двое детей выиграют от связи со старшим поколением», их нельзя заставлять видеться со своими престарелыми родственниками, особенно в условиях конфликта.

Поэтому Суд постановил, что интересы детей должны превалировать над интересами бабушки и дедушки, и что «нежелательные отношения» не могут быть навязаны, тем более, если дети уже находятся в том возрасте, когда «способны сами судить о характере взаимоотношений в семье и о собственных симпатиях» . Кроме того, судьи учли сохранение агрессивного отношения бабушки и дедушки к родителям детей.

Теперь Миланский суд должен будет пересмотреть свое решение с учетом новых обстоятельств.