"Рука Кремля" дотянулась до американских яиц

Контрабанда яиц в США из Мексики скоро оставит наркокартели "прозябать в бедности" Фото: Shutterstock

Все пропало. Абсолютно все. Демократия, отцы-основатели, BLM и даже ценности ЛГБТ – все в американской истории было напрасно. Рука Кремля схватила американские яйца, и граждане США остались без них. Я про куриные, если что. А вы о чем подумали? Нет, так тоже было бы неплохо, даже еще лучше, но пока нет возможностей. Но с куриными тоже получилось неплохо.

Пограничники США рапортуют – на погранпереходах между Мексикой и США количество изъятий незаконно перемещаемых яиц из Мексики на территорию "безоговорочного лидера цивилизованного мира" выросло на 300%. И это не пропаганда Кремля, а информация от всемирно уважаемого, особенно, на Западе, агентства "Блумберг".

- С 1 ноября конфискации яиц выросли на 91% в полевом офисе агентства в Эль- Пасо, на 301% в Ларедо, на 333% в Тусоне и на 368% в Сан-Диего по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, согласно таможенным данным до 17 января, - сообщает этот очень информированный источник.

- Это действительно резкий рост за последние несколько месяцев, - подтвердил представитель Таможенной и пограничной службы США Роджер Майер.

Кровавая рука американской демократии хватает граждан США на пересечении границы при въезде из Мексики, и, не слушая жалобных плачей о голодающих и не кормленых дома детях, просто силой вырывает у них яйца, отбрасывая их в мусорные кучи. И еще и штрафуют. И американцы возвращаются домой и без яиц, и без денег. Вот где настоящий кошмар, перед которым от страха бледнеют все фильмы ужасов.

И такая ситуация в Штатах длится уже несколько месяцев. Американская пресса публикует карикатуры, что наркокартели скоро либо потерпят крах, либо переквалифицируются на контрабанду яиц из-за доходности работы по этому профилю. В общем-то, после начала декриминализации героина и тяжелых наркотиков, начавшейся с Канады, почему бы, как говорится, и нет.

Тем более, что ввоз в США яиц и ряда видов сельхоз- и агропродукции действительно запрещен из-за всякого рода вирусов и прочих распространителей специфических болезней.

А куда, скажите, податься бедному американцу, если в Мексике десяток яиц стоит 1 доллар, а в США дюжина таких же яиц продается уже по 8 баксов? Смок Беллью у Джека Лондона с "яичной аферой" (если кто помнит) черной завистью позавидовал бы создающимся яйцекартелям (Сartel de huevos).

И ведь точно, нехорошо. Совсем нехорошо обстоит у американцев с яйцами, а ведь яичница – непременный атрибут американского завтрака, не менее важный, чем апельсиновый сок.

И что теперь говорить гражданину Байдену? Рост цен на бензин он списал на Путина, назвав это "Путинским повышением цен". А что с яйцами? Путин уговорил несушек?

Зато проще в другом отношении. После фиаско на Украине с компанией "Бурисма" сынок Джозефа Хантер Байден так и болтается неприкаянный, не в силах сделать однозначный выбор между проститутками и наркотой. А тут ведь можно и его к делу построить. Подпольный яйцепровод из Мексики в США – это дешево, сердито и доходно.

Пора, пора белому дому принимать какие-то меры по обузданию это желтой "яичной лихорадки". Например, ввести ограничение про "не больше двух яиц в одну руку" или еще что такое? Но железную хватку "руки Кремля" на яйцах в США надо ослаблять.

Правда, есть вероятность, что если эта рука отпустит яйца, то она схватится за кур. И тогда уже не будет ни кур, ни яиц.

Но если американцы хорошо попросят, то мы им за деньги сможем отправить куриные окорочка. Пусть они их там хоть "ножками Байдена" называют. А вот яйца нам самим нужны.