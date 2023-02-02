Лавров назвал главную цель спецоперации и рассказал, чем она закончится: Главное из интервью главы МИД России

В преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, министр иностранных дел нашей стран Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия-24» и РИА «Новости». Фото: REUTERS

В преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, министр иностранных дел нашей стран Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия-24» и РИА «Новости». Оно транслировалось в прямом эфире с синхронным переводом на английский, французский и испанский языки.

«КП» представляет самые важные тезисы ответов министра.

О текущем моменте

Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада – налицо, и рамок не видно… Мы находимся в центре геополитической битвы. Мы видим, как против нас воюет все НАТО.

Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ. И чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий.

Об окончании СВО

Задача наших военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится… Важен не временной фактор, а фактор существа – фактор тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа и тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры.

Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать.

О попытках решения «русского вопроса»

Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться. Что это, если не попытка решить «русский вопрос»?

О соседях и партнерах

На роль «следующей Украины» запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все.

Не сомневаюсь, что Запад хотел бы превратить Грузию в раздражитель для России. Но правительство Грузии в ответ на прецедентное давление Запада с требованиями санкций ротив РФ руководствуется национальными интересами.

Потуги Запада поссорить Россию с соседями не находят откликов в странах Центральной Азии.

Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ограничений, пределов и запретных тем… Желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах.

О Западе и западных политиках

Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют.

[Канцлер ФРГ] Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен тем, что часто меняет свою позицию.

[Зам. госсекретаря США] Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках»; ее слова говорят о прямом участи США в теракте.

Это колониальные традиции [США] - всех подчинить и жить за счет других… Параллельно экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире.

США подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности.

О демократии

Они [западные политики] – большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма.

[На втором международном саммите демократий] будет сформулирована простенькая задача: все демократы должны бороться против всех автократов. Автократами объявлены мы, Китай, КНДР, Сирия, Венесуэла, этот круг стран, которые отказываются подчиняться Западу в его требованиях. А демократами значатся сами американцы.

О задачах российской дипломатии

Мы продолжим самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснений правды.

Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине – ложь, и мы продолжим это опровергать.

Москва готовит материалы к годовщине спецоперации, чтобы она не свелась к антироссийскому шабашу Запада.

О личной позиции

Я за мир однозначно. Я - за мир. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации, когда Украина получит западные танки (подробнее)