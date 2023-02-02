Лавров назвал главную цель спецоперации и рассказал, чем она закончится: Главное из интервью главы МИД России

В преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, министр иностранных дел нашей стран Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия-24» и РИА «Новости».
Фото: REUTERS
В преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля, министр иностранных дел нашей стран Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия-24» и РИА «Новости». Оно транслировалось в прямом эфире с синхронным переводом на английский, французский и испанский языки.
«КП» представляет самые важные тезисы ответов министра.
Эскалация конфликта на Украине со стороны Запада – налицо, и рамок не видно… Мы находимся в центре геополитической битвы. Мы видим, как против нас воюет все НАТО.
Москва стремится отодвинуть украинские войска на расстояние, безопасное для территории РФ. И чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму Западом, тем дальше его нужно отодвигать от российских территорий.
Задача наших военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится… Важен не временной фактор, а фактор существа – фактор тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа и тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры.
Из всей нынешней геополитической ситуации мы выйдем окрепшими и будем способны ещё более эффективно в любой ситуации себя защищать.
Запад стремится нанести России такое поражение, чтобы она десятилетиями не могла оправиться. Что это, если не попытка решить «русский вопрос»?
На роль «следующей Украины» запад сейчас приглядывает Молдавию, ее президент готова практически на все.
Не сомневаюсь, что Запад хотел бы превратить Грузию в раздражитель для России. Но правительство Грузии в ответ на прецедентное давление Запада с требованиями санкций ротив РФ руководствуется национальными интересами.
Потуги Запада поссорить Россию с соседями не находят откликов в странах Центральной Азии.
Отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ограничений, пределов и запретных тем… Желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах.
Зеленский и сам не ощущает себя самостоятельной фигурой, им манипулируют.
[Канцлер ФРГ] Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен тем, что часто меняет свою позицию.
[Зам. госсекретаря США] Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках»; ее слова говорят о прямом участи США в теракте.
Это колониальные традиции [США] - всех подчинить и жить за счет других… Параллельно экономически подавить Европу, нет сомнений, это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны и необходимости ее делать и оставлять сувереном во всем мире.
США подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности.
Они [западные политики] – большие демократы, как известно. Но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии. Как только ты с ними заговариваешь о необходимости демократических подходов к международным вопросам, они не проявляют никакого энтузиазма.
[На втором международном саммите демократий] будет сформулирована простенькая задача: все демократы должны бороться против всех автократов. Автократами объявлены мы, Китай, КНДР, Сирия, Венесуэла, этот круг стран, которые отказываются подчиняться Западу в его требованиях. А демократами значатся сами американцы.
Мы продолжим самым активным образом продвигать на международной арене свою линию и разъяснений правды.
Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине – ложь, и мы продолжим это опровергать.
Москва готовит материалы к годовщине спецоперации, чтобы она не свелась к антироссийскому шабашу Запада.
Я за мир однозначно. Я - за мир. Не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать».
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как изменится ход спецоперации, когда Украина получит западные танки (подробнее)