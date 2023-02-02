Песков призвал к аккуратности в вопросе переименования Волгограда в Сталинград

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Сегодня великий день, сегодня 80 лет Сталинградской битвы, - с этих слов официальный представитель Кремля начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов в четверг, 2 января. - Победа в Сталинградской битве - святой день для всех нас.

И - это день, который, наверное, все в мире должны помнить и не забывать - в наших общих интересах.

Путин совсем скоро полетит в Волгоград. Он первым делом, естественно, посетит мемориальный комплекс Сталинградской битвы, потом отправится в филармонию, где выступит на торжественном мероприятии. Оттуда он отправится в музей Сталинградской битвы, где состоится его общение с представителями патриотических и молодежных организаций, свободное общение, как это всегда бывает. И затем будет отдельная встреча с главой области Бочаровым, уже региональными вопросами, в прикладном плане, позанимается глава государства. Вот такой будет сегодня у президента день.

- У меня по Волгограду (скорее по Сталинграду), - вопрос, - обратился к пресс-секретарю журналист «Комсомольской правды». - Елена Глушакова, корреспондент РИА Новости, на днях у вас спрашивала, я напомню, по поводу предложения Степашина переименовать город Волгоград снова в Сталинград. Я звонил Сергею Вадимовичу, и выяснилось, что это - не только его предложение, он также просто озвучил желание Союза офицеров. И еще он мне рассказал, что губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров уже создал рабочую группу – чтобы изучить общественное мнение, как вообще народ к этому относится. И у меня уточнение - я просто подумал, может быть, что-то новенькое есть в этом плане, может, в папке у президента какой-то проект на этот счет имеется? И как вы вообще оценили бы эту инициативу, которая звучит не только из Волгограда, а еще и из других регионов, а также утверждение - что Сталинград сегодня помогает нашим воинам, которые сражаются в рамках специальной военной операции?

- Ну, смотрите… Я еще раз повторяю, - заметил Песков, - что каких-либо обсуждений в администрации (Президента России. - А.Г.) или на уровне президента в этом плане не ведется.

Из новенького хочу только обратить ваше внимание на опросы ВЦИОМ, которые были опубликованы буквально днем ранее… Которые говорят о том, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения. (По поводу переименования города. - А.Г.)

Поэтому, здесь нужно очень аккуратно относиться и взвешивать все за и против, когда выдвигаются такие инициативы.

- А вы сейчас случайно оговорились, назвав волгоградцев жителями Сталинграда, или нет? - тут же спросил я у Пескова.

- Я оговорился случайно, да, - ответил он.

- Спасибо вам.

- Не за что.

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