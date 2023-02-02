Новые платежные стикеры Tinkoff Pay: как вернуться к бесконтактной оплате покупок с помощью мобильного телефона

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В первом квартале 2023 года Тинькофф выдаст своим клиентам свыше 500 тысяч платежных стикеров Tinkoff Pay. Это новый способ оплаты, впервые представленный Тинькофф на российском рынке в декабре прошлого года. Стикер имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Его можно наклеить на смартфон или чехол и вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного телефона.

Это особенно актуально для пользователей iPhone как полноценная альтернатива заблокированному в настоящее время для российских клиентов сервису Apple Pay.

Тинькофф уже давно завершил тестовый период работы платежных стикеров Tinkoff Pay и выдал клиентам первые 60 тысяч штук. Через стикеры Tinkoff Pay уже совершено более 600 тысяч транзакций.

В тестировании стикеров Tinkoff Pay принимали участие сотрудники Тинькофф и члены их семей. По результатам тестирования компания масштабировала новый платежный инструмент на клиентов. Сейчас Тинькофф ежедневно выпускает более 7–8 тысяч платежных стикеров.

Чтобы получить стикер, нужно оставить заявку на сайте Тинькофф. С марта оформить заявку на доставку платежного стикера можно будет в приложении Тинькофф в один клик.

Число оформленных заявок на получение стикера уже превысило 250 тысяч. Для тех, кто успел оформить заявку до конца января 2023 года, стикер будет выпущен и доставлен бесплатно.

Как рассказал вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы Сергей Хромов, видя у клиентов большой спрос на стикеры Tinkoff Pay, компания уже выделила дополнительные мощности, чтобы увеличить объем их производства.

- Мы рассчитываем, что по результатам первого полугодия число наших клиентов, оплачивающих покупки с использованием платежного стикера Tinkoff Pay, превысит 1 млн человек, - замечает Сергей Хромов.