Межконтинентальные ракеты «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барнаульском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс».

«Стратегические ракетчики отрабатывают задачи по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, в том числе скрытное: в темное время суток и лесных массивах. Расчеты ПГРК «Ярс» выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - прокомментировали кадры учений в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что ракетчики будут выполнять поставленные боевые задачи в условиях противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Сроки учений не уточняются.

«Интенсивные маневренные действия позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», - заявил командир ракетного дивизиона Петр Маевский.

Отметим, что одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, что подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила от 34 до 39 килотонн.

В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.

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