Геннадий Зюганов: Западные "Леопарды" на Украине будут гореть, как "Тигры"

Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Товарищ Генеральный секретарь, 2 февраля - 70 лет Сталинградской битве…

- 80.

- 80 лет, извините. Сейчас, в связи с нынешней ситуацией, в условиях проведения специальной военной операции, значение этого величайшего сражения Великой Отечественной войны возрастает? Сталинград нам помогает сломать хребет фашистскому зверю?

- Не только помогает. Надо брать пример.

Это была историческая битва, за ней следило все человечество.

С утра вставали и бежали к радиоприемникам – послушать, а что там происходит, на фронте, устоит ли Красная Армия?

Потому что, по сути дела, Гитлер в этом регионе сколотил почти миллионную группировку, собрал тысячи орудий, самолетов и танков, бросил все на Сталинград. Кстати, битва шла на огромных просторах – это были территории Воронежской, Ростовской, Сталинградской областей, Калмыкии.

Это была грандиозная битва…

- И 200 дней это продолжалось.

- Да, 200 дней, полгода, по сути дела.

Первые три месяца фашисты наступали, имея определенный перевес.

Я, когда посмотрел (архивные материалы. - А.Г.), у них самолетов было в 2-3 раза больше. Но Красная Армия перемолола все это.

Провели три гениальные военные операции – «Уран», «Сатурн» и «Кольцо».

В результате расчленили 6-ю немецкую армию и взяли в плен 91 тысячу солдат и офицеров, среди них было 25 генералов и фельдмаршал Паулюс.

Вообще, это было грандиозное сражение.

Оно показало, что и Красная Армия, и советская индустрия, и наша техника, и наш характер, и наша дружба народов оказались сильнее всей фашистской наглости.

Но надо иметь в виду, если под Москвой в основном пёрли и лезли немцы, то тут уже Гитлер под свои знамена собрал всю Европу.

- Вот - и сегодня ситуация повторяется.

- Кстати, из почти миллионной фашистской армии 400 тысяч (национальный состав очень любопытен) были немцы, 220 тысяч – итальянцы, 200 тысяч – венгры и около 140 тысяч румыны, еще были хорваты и словаки.

Вот мы, в этих просторах, научили фашиствующую Европу, как надо воевать и как надо бороться за свою свободу и независимость.

- Как тогда это оценила Европа? И, конечно же, США?

- К слову сказать, очень высоко оценили и те, кто сегодня (имеются ввиду, видимо, их «потомки») решил продолжить гитлеровскую практику, организовал новый нацистско-бандеровский поход против нашей любимой Родины.

Вот американский журнал «Тайм» еще 4 января 1943 года, за месяц до победы под Сталинградом, присвоил звание «Человек года» Сталину. Они видели и понимали, что Красная Армия уже побеждает.

И Черчилль прислал поздравительную телеграмму уже 1 февраля, не дожидаясь завершения операции и полной сдачи фашистов в плен.

Георг VI, король Англии, меч специальный учредил – «Сталинградцам, крепким, как сталь». И потом Черчилль на Тегеранской конференции вручил этот меч Сталину.

К слову сказать, эта победа научила всех сателлитов, возможных союзников Гитлера многому.

- Что конкретно вы подразумеваете? И какие страны имеете ввиду?

- Япония тогда отказалась от своего похода на Дальний Восток и в Сибирь. Турция – то же самое. А сателлиты гитлеровские стали искать сепаратного мира. Так что, это была переломная битва, которая продемонстрировала всю мощь великой советской эпохи, советской власти и нашего патриотического характера.

Сегодня это - не просто исторические эпизоды, это, я считаю, выдающийся пример, который должны изучать. Военачальники – как удивительную операцию, которой руководили Жуков, Василевский, Чуйков, командующий 62-й гвардейской армией под Сталинградом.

Я в его армии служил…

- Серьезно? Когда?

- В Германии, где проходил срочную, она называлась 8-й гвардейской. И я горжусь тем, что был в частях этой легендарной армии, знаменитой сталинградской.

Я бы на месте всех учителей и преподавателей университетов провел урок: Победа в Сталинградской битве – величайшее достижение человечества в борьбе с нацизмом и фашизмом.

- А чего же они попёрлись, все эти Шольцы, хотят пригнать танки с крестами, они что, не знают историю?

- Понимаешь, когда Шольцы объясняют, как они будут эти танки с крестами поставлять на Украину, - это выглядит как предательство всей немецкой послевоенной политики – и Коля, и Шредера. (Были федеральными канцлерами ФРГ. - А.Г.)

И даже - госпожи Меркель (тоже совсем недавно была Федеральным канцлером ФРГ. - А.Г.), которая стала извиняться за то, что она хитрила в Минске. Все это позорище полное.

Но уроки не извлекли.

Вот, говорят, они там поставят 100 - 200 - 300 танков.

Но пусть вспомнят - после Сталинградской битвы было сражение на Орловско-Курской дуге - еще более грандиозное. С обеих сторон сражалось 2 миллиона 300 тысяч человек, только на одной Прохоровке было 311 фашистских танков – «Тигры», «Фердинанды» и 70 тысяч их войск. Мы их перемололи за 48 часов.

Поэтому те же «Леопарды» будут гореть так же, как горели они под Сталинградом.

- Вы будете на днях встречаться с президентом Путиным. Скажите, вы будете перед ним ставить вопрос о том, чтобы вернуть городу имя Сталинград?

- Мы давно этот вопрос поставили.

Президент сегодняшний день проведет в Сталинграде. И я хотел бы, чтобы он вернул это историческое имя.

На сегодня это - вопрос принципа, это вопрос политической воли, это вопрос сплочения нации, патриотических сил.

Это вопрос, который носит судьбоносный характер.

- Товарищ Генеральный секретарь, вы можете сейчас по радио «Комсомольская правда» поздравить всех россиян и весь Земной шар - с 80-летием Великой Победы под Сталинградом.

- Уважаемые соотечественники, от души поздравляю. Это грандиозная победа. Победа была света, разума, победа Красной Армии и советской власти над самыми злобными силами, которые были на планете. Фашистская короста тогда покрыла всю Европу. И сегодня она покрывает снова, нацисты маршируют в Прибалтике, бандеровцы, фашисты, ЦРУшники захватили власть в Киеве, а немцы посылают свои танки, для того чтобы воевать и убивать наших граждан. Поэтому мы должны максимально сплотиться и, руководствуясь великими победами, которые прошли под Москвой, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, которые сломали хребет фашистскому зверю, учиться, руководствоваться и снова побеждать.

С великим праздником!

- Ура! Спасибо огромное, Геннадий Андреевич.

- Ура! Давай, пока.