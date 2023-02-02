В Корее изучили, как полный отказ от курения помогает сохранить ясность мышления

При увеличении интенсивности курения риск старческого слабоумия тоже рос Фото: Иван МАКЕЕВ

Новое исследование ученых из Кореи показывает, что окончательный и бесповоротный отказ от курения снижает риск заболеть деменцией намного лучше, чем в случае снижения количества выкуриваемых сигарет. Доказать это удалось на примере почти 800 тысяч человек, большинство из них были мужчины в среднем возрасте около 52 лет. Наблюдали за курильщиками и их успехами в том, чтобы бросить курить, а также за постепенным изменением функций памяти и способностей к анализу и мышлению, в течение 6 лет.

Если в возрасте за пятьдесят исключить потребление табака удавалось полностью, то шансы на ясный «незадымленный» разум в более старшем возрасте повышались на 8% по сравнению с теми, кто снижал число выкуренных в сутки сигарет. При увеличении интенсивности курения риск старческого слабоумия тоже рос, на 12%. Среди тех, кто бросал курить наполовину, вероятность появления любой формы деменции повышалась на 25%.

Впрочем, если отказаться от курения еще раньше, например, лет в 30, то и общий эффект для здоровья будет намного ярче. Например, к продолжительности вашей жизни прибавится аж 10 лет (по данным ВОЗ). Причем шансов на то, что дарованные полным отказом от вредной привычки годы будут активными, тоже намного больше, чем в случае, если продолжать себя травить. Чистые легкие пойдут на пользу и сердцу, и сосудам, и иммунной системе.