Михаил Дегтярев доложил Владимиру Путину о ситуации с восстановлением региона после ЧС

Обсуждение прошло в формате видеоконференцсвязи. Фото: правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам восстановления жилой инфраструктуры, которая пострадала или вовсе была разрушена в результате чрезвычайных ситуаций в приграничных районах страны и других регионах России. В режиме видеоконференцсвязи с докладом о ситуации в своем регионе выступил и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В своем докладе на совещании губернатор представил полную картину по восстановлению инфраструктуры региона после ЧС последних лет. Раскрывая вопрос, глава региона рассказал о компенсации жителям, о достройке гидрозащитных сооружений и восстановлении дорог. Положительных результатов по каждому из направлений позволяет добиваться синхронизация с федеральными властями.

Касаемо гидрозащитных сооружений, край набрал хороший ход, нагоняя потерянное ранее время, благодаря чему работы в Комсомольске-на-Амуре могут быть завершены раньше намеченных сроков.

- Долгое время мы отставали по строительству дамб в Комсомольске-на-Амуре, но сейчас реанимировали этот процесс и идем с опережением графика. По плану, ввод основной дамбы ожидается в 2024 году, но мы постараемся ввести объект даже в этом году, - заявил Михаил Дегтярев.

Губернатор обозначил, что все средства, которые федеральный центр выделяет Хабаровскому краю, направляются на конкретные объекты, и результат, достигнутый с помощью выделенных средств, можно наблюдать собственными глазами. Так, федеральная поддержка позволила в полном объеме восстановить дороги после наводнения на реках Бурее и Амуре в 2020-2021 годах. В работе на этой территории остался еще один мост, который в этом году планируется восстановить совместно с Росавтодором и Минтрансом. Также Выделенные из Резервного фонда правительства средства позволили краю отселить часть детей и восстановить часть домов.

В 2022 году период лесных пожаров в крае выдался одним из самых масштабных и опасных за последние годы, что вынудило регион стать первым, где был введен федеральный режим ЧС. Губернатор не случайно упомянул о позитивном опыте введения ЧС в отдельно взятом регионе. Неоднократные обращения с таким предложениям к властям, наконец, сработали, позволив избежать жертв во время пожаров 2022 года и минимизировать негативные последствия.

- Учитывая масштабы больших дальневосточных регионов, раньше такая возможность отсутствовала, и была сложность при привлечении группировок спасателей федерального уровня. В этом году уже в режиме федерального ЧС удалось отбить все населенные пункты без жертв и ущерба инфраструктуре. Хочу поблагодарить МЧС, благодаря которым была организована существенная группировка, и пожары были потушены, - отметил Михаил Дегтярев.

В части восстановления жилой инфраструктуры глава региона отдельно отметил помощь со стороны края по помощи Дебальцево, над которым субъект взял шефство в прошлом году. 435 миллионов рублей из краевого бюджета пошли на восстановление социальных объектов – от детского сада до центра детского творчества. Всего же социальные выплаты, осуществленные регионом, составили более двух миллиардов рублей. Эти деньги были направлены, в том числе, на поддержку семей военнослужащих, поставки запрашиваемых устройств и амуниции в войска.

Кроме того, в регионе ведется разработка специализированных багги, которые уже проходят испытания.

- Сейчас тактические вездеходы тестируются на полигонах Восточного военного округа, после чего техника отправится бойцам. Также в зону специальной военной операции поставляем отечественные спальные мешки и теплые вещи, которые шьются на территории края, - сообщил губернатор.