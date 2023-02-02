Определены даты проведения форума «Сильные идеи для нового времени»

Об этом сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков: «Востребованность формата, когда каждый гражданин может открыто представить свои идеи, направленные на улучшение жизни общества и экономики страны, и получить необходимую поддержку со стороны бизнеса и власти, была доказана в ходе проведения предыдущих форумов „Сильные идеи для нового времени“. В этом году Форум состоится уже в третий раз, датами его проведения определены 29–30 июня. Рассчитываем, что и в этот раз граждане проявят высокую активность и предложат свои идеи».

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Основная цель Форума – поддержка общественно значимых гражданских инициатив и проектов, направленных на достижение национальных целей развития страны.

Сбор идей будет осуществляться на постоянно действующей крауд-платформе ideas.roscongress.org, которая была создана в 2020 году по инициативе Фонда Росконгресс и АСИ. Старт сбора идей намечен на февраль 2023 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 899 от 8 декабря 2022 года Форум проводится ежегодно.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум – в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Сейчас АСИ и Фонд Росконгресс поддерживают идеи через партнерскую сеть – федеральные и региональные власти, институты развития, бизнес и НКО, то есть организации, которые заинтересованы в реализации проектов и инициатив. Авторам идей и инициатив помогают в ликвидации административных барьеров, с поиском финансирования и в продвижении на международном уровне. Также с проектами работают региональные управленческие команды.

Официальный сайт Форума: ideas-forum.ru