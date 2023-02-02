Выпуск легковых автомобилей в России в 2022 году достиг исторического минимума

Падение производства произошло понятно почему — ушли иностранные компании. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Выпуск легковых автомобилей в России рухнул почти на 67% - такого в нашей истории еще не бывало. В 2022 году автозаводы выпустили лишь 450 тыс легковых машин, сообщается в свежем исследовании Росстата, это исторический минимум. Даже в кризисном 2009-м, когда падение составило 60%, с наших конвейеров сошло около 600 тыс. легковушек.

Но если посмотреть на статистику повнимательнее, то станет видно, что не так уж все плохо. Как говорится, чем гуще мрак, тем ближе рассвет. Общий индекс промышленного производства остался практически на прежнем уровне (падение по сравнению с 2021 г. составило лишь 0,6%) - это говорит о хорошем потенциале нашей промышленности.

Да и в мире моторов тоже далеко не все «ужас-ужас». Данные за декабрь, например, показывают заметный рост по сравнению с ноябрем. Выпуск тех же легковушек вырос на 70%. Индустриальное контрнаступление.

- Падение производства произошло понятно почему — ушли иностранные компании, - говорит Игорь Коровкин. - Но сейчас российский автопром набирает обороты, китайские производители интенсивно приходит на наш рынок — пока с крупноузловой сборкой, но постепенно производство может локализоваться.

АвтоВАЗ собирается в этом году выдать на гора 400 тыс авто, а всего, по прогнозам экспертов, как уже писала «Комсомолка», в этом году российскими автозаводами вполне может быть произведено 600 тыс. авто. И даже больше — но пока не время.

- ВАЗ может и 700 тысяч собрать, но народу не нужно столько однотипных машин, - говорит Коровкин. - Это в советское время все ездили на «Жигулях» и были довольны. А сейчас народ хочет ездить и на других машинах, которых на ВАЗе не делают. Для их выпуска нужно создавать отдельное производство, нужно организовать выпуск комплектующих. Наладить собственное производство более крупных автомобилей, например, внедорожников, седанов класса «D», это очень дорого, тут нужна кооперация.

Возможности кооперации ограничены. С производителями из недружественных стран она пока невозможна из-за санкций. Остается только Китай. Впрочем, без привычных «тойот» и «мерседесов» потребитель не останется — в этом помогут поставки по параллельному импорту.

КАКИЕ АВТОЗАВОДЫ РАБОТАЮТ В РОССИИ

АвтоВАЗ

УАЗ

Haval (Тульская обл.)

«Автотор» (Калининград)

«Моторинвест» (Липецкая обл.)

«Москвич»

«Аурус»