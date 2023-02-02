Минобороны России ликвидировало за сутки пять складов ВСУ

Американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные Силы России продолжают наступление в рамках проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 100 украинских военнослужащих, на Донецком до 50, на Южно-Донецком и Запорожском более 65.

Генерал-лейтенант отметил, что на Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, а также по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин, пикапов, три РСЗО «Град», несколько гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

За сутки силами подразделений ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России нанесено поражение: в районе Краматорска пусковым установкам М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США (с них националисты обстреливали мирных граждан), радиолокационной станции обнаружения маловысотных целей 35Д6, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пяти беспилотникам, трем реактивным снарядам, 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105 районах.

Также в районах населенных пунктов Малиновка, Авдеевка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Запорожской области нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

381- самолет.

206 - вертолетов.

3001 - беспилотный летательный аппарат.

402 - зенитных ракетных комплекса.

7719 - танков и других боевых бронированных машин.

1003 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3981 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8249 - единиц специальной военной автомобильной техники.