Игорь Николаев вышел на связь из больницы после сообщений об инфаркте

Композитор, певец Игорь Николаев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Знаменитый хитмэйкер Игорь Николаев несколько дней назад был госпитализирован в кардиоцентр.

В соцсетях пишут, что 63-летний артист был доставлен в клинику с инфарктом. Причем, с повторным, поэтому маэстро экстренно провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Чуть позже Николаев написал пост в соцсетях, мол, находится в клинике на обследовании, все запланированные концерты состоятся. Про диагноз и лечение музыкант распространяться не стал.

- Никакого повторного инфаркта у Игоря не было. И вообще инфаркта не было, - заверила KP.RU подруга Николаева бизнесвумен Алина Редель.

Сам Игорь Юрьевич в беседе с KP.RU поделился, что чувствует себя хорошо и скоро вернётся к работе. Дескать, «пожар» устроили в соцсетях репортеры, состояние его не было критичным.

- Написали, что от моего имени в сетях пишет то ли жена, то ли помощница. А они просто не имеют туда доступа, - объяснил KP.RU Николаев. - Все пишу я сам. Спасибо за поддержку.

KP.RU желает маэстро скорейшего выздоровления!