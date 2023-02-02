«У нас есть, чем ответить»: Путин сделал предупреждение Западу после отправки немецких танков на Украину

Путин назвал невероятным фактом, что немецкие танки снова угрожают России. Фото: Дмитрий Лобакин/POOL/ТАСС

В четверг Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Это вторая крупная дата в этом году, посвященная событиям войны. Недавно в России отмечали такую же годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Первым делом глава страны отправился к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, где возложил цветы к мемориалу защитникам города. Потом он отдал дань памяти на могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова – командующего обороной города. Его 62-я армия защищала Сталинград шесть месяцев.

Потом Владимир Владимирович поехал на торжественный концерт, где произнес речь перед зрителями мероприятия.

- 80 лет назад здесь остановили и обратили вспять жестокого врага. Завершилась долгая битва за Сталинград. Это было не просто сражение за город – на кону стояло само существование страны, - отметил российский лидер.

Владимир Владимирович рассказал, что битва длилась 200 дней. Под конец в окрестностях не осталось ни одного дерева или целого здания.

- Сейчас мы видим, что идеология нацизма в современном обличии вновь создает угрозы нашей стране. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками «Леопард» на борту которых кресты, - заявил Путин.

Он заметил, что с нами собираются воевать «руками последышей Гитлера, бандеровцами».

- Но они не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. У нас есть чем ответить, и бронетехникой дело не ограничится, - пригрозил президент.