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Политика2 февраля 2023 15:11

«У нас есть, чем ответить»: Путин сделал предупреждение Западу после отправки немецких танков на Украину

Путин назвал невероятным фактом, что немецкие танки снова угрожают России
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Путин назвал невероятным фактом, что немецкие танки снова угрожают России. Фото: Дмитрий Лобакин/POOL/ТАСС

Путин назвал невероятным фактом, что немецкие танки снова угрожают России. Фото: Дмитрий Лобакин/POOL/ТАСС

В четверг Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 80-летия победы в Сталинградской битве. Это вторая крупная дата в этом году, посвященная событиям войны. Недавно в России отмечали такую же годовщину прорыва блокады Ленинграда.

Первым делом глава страны отправился к вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, где возложил цветы к мемориалу защитникам города. Потом он отдал дань памяти на могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова – командующего обороной города. Его 62-я армия защищала Сталинград шесть месяцев.

Потом Владимир Владимирович поехал на торжественный концерт, где произнес речь перед зрителями мероприятия.

- 80 лет назад здесь остановили и обратили вспять жестокого врага. Завершилась долгая битва за Сталинград. Это было не просто сражение за город – на кону стояло само существование страны, - отметил российский лидер.

Владимир Владимирович рассказал, что битва длилась 200 дней. Под конец в окрестностях не осталось ни одного дерева или целого здания.

- Сейчас мы видим, что идеология нацизма в современном обличии вновь создает угрозы нашей стране. Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками «Леопард» на борту которых кресты, - заявил Путин.

Он заметил, что с нами собираются воевать «руками последышей Гитлера, бандеровцами».

- Но они не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. У нас есть чем ответить, и бронетехникой дело не ограничится, - пригрозил президент.

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