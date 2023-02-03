Анекдоты: Сегодня ровно год, как я завтра утром выйду на пробежку

«После нас хоть потоп» - так на языке политиков называется «короткий горизонт планирования».
* * *
- Вчера смотрел старый французский фильм.
- Как называется?
- Этот, как его... «Анжелика и Варум».
* * *
Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, второй.
* * *
Бабуля приходит в налоговую сдавать налоговый расчет.
Работница налоговой приняла бумажку, проверила и говорит, что подписи не хватает.
Бабуля:
- А как подписываться-то?
Работник налоговой:
- Ну как обычно...
Подпись бабули:
«Люблю, целую, баба Валя»...
* * *
- Ты рискуешь бросить тень сомнения на мою репутацию.
- Ого, как красиво излагаешь! Начитанный, да?
- Не, это из мультика...
* * *
Из-за наложенных санкций россиянам не покажут лунное затмение.
* * *
Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, за час до будильника, как ни ляжешь, блин, - офигенно.
* * *
Семь лет назад наивно думала, что муж предложил руку и сердце, а оказалось - плиту и швабру.
* * *
- И как ты расходуешь свою зарплату?
- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.
- Но это же в сумме получается 120%!
- В том-то и проблема...
* * *
Поскольку факт экономического развития страны подтверждается исключительно наличием одноименного министерства, предлагаю усилить впечатление и назвать его «министерство стремительного экономического развития».
* * *
Говорят, что талант не пропьешь, но в выходные бывает всякое.