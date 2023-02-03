Анекдоты: Сегодня ровно год, как я завтра утром выйду на пробежку

«После нас хоть потоп» - так на языке политиков называется «короткий горизонт планирования».

* * *

- Вчера смотрел старый французский фильм.

- Как называется?

- Этот, как его... «Анжелика и Варум».

* * *

Было у физрука четыре сына: первый, второй, первый, второй.

* * *

Бабуля приходит в налоговую сдавать налоговый расчет.

Работница налоговой приняла бумажку, проверила и говорит, что подписи не хватает.

Бабуля:

- А как подписываться-то?

Работник налоговой:

- Ну как обычно...

Подпись бабули:

«Люблю, целую, баба Валя»...

* * *

- Ты рискуешь бросить тень сомнения на мою репутацию.

- Ого, как красиво излагаешь! Начитанный, да?

- Не, это из мультика...

* * *

Из-за наложенных санкций россиянам не покажут лунное затмение.

* * *

Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром, за час до будильника, как ни ляжешь, блин, - офигенно.

* * *

Семь лет назад наивно думала, что муж предложил руку и сердце, а оказалось - плиту и швабру.

* * *

- И как ты расходуешь свою зарплату?

- 40% - на еду, 30% - на «коммуналку», 30% - на одежду, 20% - на развлечения и непредвиденные расходы.

- Но это же в сумме получается 120%!

- В том-то и проблема...

* * *

Поскольку факт экономического развития страны подтверждается исключительно наличием одноименного министерства, предлагаю усилить впечатление и назвать его «министерство стремительного экономического развития».

* * *

Говорят, что талант не пропьешь, но в выходные бывает всякое.