Толерантность, доходящая до безумия: почему русских князей, богатырей и красавиц на западе играют афроамериканцы

Слева - новгородский правитель Ярослав Мудрый, которого играет поляк Марчин Дорочинский. Справа - еще один «типичный» новгородец, роль которого исполняет проживающий в Англии австриец Кайоде Акиньеми. Фото: Кадр из фильма

Стремление брать черных артистов по «толерантной разнарядке» во все голливудские проекты раз за разом приводит к невероятным казусам, для которых даже слово «клюква» кажется определением слишком мягким.

Очередной ляп случился буквально на днях: вся Россия хохочет над подозрительно смуглым новгородцем в новом сезоне популярного исторического сериала «Викинги: Вальхалла». Самое время вспомнить наиболее нелепых «черных русских» в зарубежных телефильмах.

«Знакомьтесь: типичный новгородский викинг»

Типичный новгородский дружинник из сериала «Викинги. Вальхалла». Фото: Кадр из фильма

В январе на мировых телеэкранах стартовал второй сезон сериала «Викинги: Вальхалла» (дитя бесконечных «Викингов»). Сага про мужиков в мехах, которые с очень серьезными лицами играют в историческую реконструкцию, и у нас весьма популярен. Напомним, в шестом сезоне «Викингов» даже появился наш Данила Козловский, сыгравший реального исторического персонажа, князя Олега, прозванного Вещим.

И вот в новом сезоне «Вальхаллы» появляется очередной русич, но теперь уже не с лицом Козловского, а скорее Барака Обамы или Майка Тайсона. «Знакомьтесь, это типичный викинг из древнего Новгорода, - написал в телеграм-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин, снабдив пост кадром из сериала. - Надо этим кинодеятелям передать пару книжек по истории...»

Справедливости ради отметим, что сей персонаж, сыгранный чернокожим австрийцем Кайоде Акиньеми, пусть и значится как боец из Новгорода, по сюжету прибыл из Константинополя. Ну а там на рубеже VIII - IX веков кого только не было! Возможно, жили в Византии и такие вот «горячие ребята», которых, несмотря на южную внешность, всегда тянуло на север: они же в душе все как один - новгородцы!

Своих не жалеем

XVI век, Англия, лорд Рэндолф (актер Эдриан Лестер) готов к встрече с ее величеством. Фото: Кадр из фильма

Надо признать, что безжалостная «черная машина» давит не только русских, - достается и другим. Например, в исторической драме «Две королевы» реально жившего в Англии XVI века лорда Томаса Рэндолфа сыграл темнокожий выходец с Ямайки Эдриан Лестер. А в христианской драме «Мария Магдалина» апостола Петра изобразил Чиветель Эджиофор, имеющий нигерийские корни.

От индуса до нигерийца

Эту русскую дворянку по имени Марина изображает англичанка с африканскими корнями Кеми Бо-Джейкобс. Фото: Кадр из фильма

В 2020 году российскую аудиторию рассмешил еще один ставший невероятно популярным на Западе сериал - британский опус «Великая», посвященный будням императрицы Екатерины Второй.

Князя Ростова здесь сыграл британец с африканскими корнями Абрахам Попула, и он был в своей цветовой гамме не одинок - в сериале фигурировал граф Аркадий, которого сыграл Байо Гбадамози, тоже подданный ее величества, но при этом выходец из Нигерии.

А вот персонаж по имени Аркадий - этот сочный образ достался этническому нигерийцу Байо Гбадамози. Фото: Кадр из фильма

Женщины при дворе императрицы, по мнению авторов, также «увлекались солярием» - доказательством тому служит светская дама по имени Марина, в образе которой красуется Кеми Бо-Джейкобс, англичанка с африканской родословной.

На фоне всех этих бравых англоафриканцев практически бледнолицым казался здесь граф Григорий Орлов, образ которого воплотил актер Саша Дхаван, потомственный индус с британским паспортом.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А вдруг нам мстят за Долину и Высоцкого?

Алексей Петренко - Владимиру Высоцкому: «Пусть только попробуют сказать, что ты не настоящий негр!». Фото: Кадр из фильма

Как преамбула: все это мы написали, вовсе не обуянные расизмом или еще чем-то этаким. Но есть вещи, которые не поправить в истории даже искусством: ну что делать, если Нельсон и Кутузов были одноглазыми, Наполеон проиграл, а не выиграл Ватерлоо, Монтекки не помирились с Капулетти, «Титаник» затонул, а не дошел до порта назначения, а Колобок, в конце концов (!), был круглым, а не квадратным?

Вот и наш зритель не раз задавался вопросом - неужели эти американцы-англичане и прочие евросаксы такие идиоты? Как можно не знать элементарных вещей и не понимать, что чернокожих графьев при Екатерине Второй или витязей цвета «мокрый асфальт» в Новгородском княжестве быть не могло?

А вы не думали о том, что это все настоящая теория заговора?

Представьте, что они все прекрасно знают, но мстят нам за наши же фильмы!

Например, за чудесную картину «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», которая вышла в 1976 году и в которой Ибрагима Ганнибала, выходца из Африки, любимца Петра Первого и прадеда Пушкина, изобразил Владимир Высоцкий.

Лариса Долина, сыгравшая заморскую певицу, не ожидала, что месть Запада будет такой страшной. Фото: Кадр из фильма

Или за культовую комедию «Мы из джаза» (1983), где темнокожую джазовую певицу Клементину Фернандес сыграла Лариса Долина.

Ни у Долиной, ни у Высоцкого африканских корней нет, цвет кожи они меняли с помощью гримеров. Если где-то на Западе эти фильмы увидел какой-то влиятельный продюсер, то, вполне возможно, он поклялся за такое «надругательство» над чернокожим населением отомстить. Что ж, если так, то признаем - месть удалась! На невинные шалости советских кинематографистов их западные коллеги ответили мощнейшим творческим артобстрелом, который, похоже, закончится еще не скоро.