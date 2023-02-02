Запад внезапно начал каяться в преступления против России: теракт на «Северных потоках» могут признать?

Газета The Times опубликовала материал, в котором «допускается», что за терактами на Северном потоке может стоять одна из западных стран. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем большом интервью телеканалу «Россия-24» и РИА «Новости» сказал, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, публично порадовавшись подрывам «Северных потоков», совершила явку с повинной. Британская The Times в этот же день опубликовала материал, в котором, со ссылкой на германские источники, «допускается», что за терактами в Балтийском море может стоять одна из западных стран.

Статья начинается, чему не приходится удивляться, с напоминания версии, выданной сразу же после подрыва газопроводов советником Зеленского Михаилом Подолякой: это террористический акт, организованный Москвой. На этой неделе он же заявил The Times: «Не ищите никакой рациональной логики в действиях России». То есть Кремль идет на любое преступление, если увидит в нем выгоду. Но убедительной такая логика представляется только в Киеве. Западные политики и эксперты были более осторожными в своих версиях. Наряду с «происками Москвы», решившей разрушить свой же газопровод в 20 миллиардов долларов «назло» Западу, они теоретически допускали, что за взрывами могли стоять и «другие государства».

Какие? В Москве никакой загадки в этом не видели: США или Англия. Именно в их интересах было фатально подорвать российско-европейское сотрудничество в энергетической сфере. Бывший министр иностранных дел Польши Сикорский в твиттере даже поспешил написать «Спасибо, США». Правда, вскоре удалил твит, понял, что «спалил» Байдена. Ведь американский президент за пару недель до начала СВО на Украине прямо заявил, что если российские войска пересекут границу Украины, то «Северного потока - 2» больше не будет».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, публично порадовавшись подрывам «Северных потоков», совершила явку с повинной. Фото: REUTERS

Примечательно, что все эти обстоятельства упоминаются в статье британского издания. Тем не менее оно явно намеренно напускает туману: «Кто заказал и осуществил это нападение, сегодня является одной из самых больших загадок 21-го века». В общем, приготовьтесь, еще одно «лохнесское чудовище»…

Но признаки того, что на этот раз «чудище» все же поймают, налицо. «Четыре месяца спустя ни в одном из трех отдельных расследований, проведенных Данией, Германией и Швецией, публично не было указано, кто несет ответственность» - признает The Times. Более того, это для Подоляка все с самого начала было ясно, а вот для публики поприличнее вовсе нет. «23 представителя дипломатических и разведывательных служб в девяти различных западных странах недавно заявили Washington Post, что им еще предстоит увидеть доказательства причастности России к нападению. Некоторые говорили, что не верят в виновность России» - добавляет газета.

И тут начинается самое интересное. Если ответ на загадку очевиден, но невыгоден, как сделать так, чтобы признание правды не причинило острой боли? Признавать реальность постепенно, сначала просто допуская ее вероятность. Для этого и понадобились «сомневающиеся» немецкие эксперты и отставники спецслужб, которые допускают, что «несколько других стран, помимо России, могли быть заинтересованы в разрушении трубопроводов». Один из источников, на которого ссылается газета, называет среди «заинтересованных» США, Украину, Польшу и Великобританию. Все эти страны, как и прибалты, были против строительства газопровода. Но реальные возможности подорвать сразу три нитки «Северных потоков» были только у англосаксов.

Когда в октябре Москва обвинила во взрывах британский королевский флот, минобороны Британии заявило, напоминает газета, что Москва «торгует ложными заявлениями эпического масштаба». Выходит, пусть и робкие, но все же сомнения в том, что это «эпическая ложь», уже высказывают серьёзные западные источники? Может, так они аккуратно готовят общественность к тому, что скоро могут появиться неопровержимые доказательства, указывающие на авторов терактов в Балтийском море?

Но даже в этом случае ожидать признаний в совершенном от Вашингтона или Лондона не стоит. «Не стоит удивляться тому, что до сих пор нет убедительных доказательств, - приводит The Times слова бывшего советника госдепа США по энергетике Шмидта. - Подводная судебная экспертиза всегда будет занимать очень много времени. Это может быть сценарий, при котором у нас никогда не будет неопровержимого доказательства». Понятно, на что намекают? Трубы - в воду…