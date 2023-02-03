Чем пахнет холостяк

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кажется, про обычный абьюз нам разве что из холодильника не рассказали, а вот как насчет финансового прессинга в семье? Когда деньги выдаются строго на еду, чеки проверяются, а за траты на женские мелочи вас бранят. А ведь это деньги, которые и вы тоже зарабатываете. Читатели схватились в комментариях.

Карина:

Я с таким «хозяином», который «рационально» распоряжался деньгами семьи, 18 лет прожила. Я - та самая женщина, которая клала колготки в холодильник, чтоб не так быстро рвались, а если цеплялись, носила под джинсы, потому что на новые никто не даст. Одни колготки на два месяца, согласно дневнику трат. Но надо отдать ему должное, он так много накопил, что при разводе я получила квартиру и половину дачного участка, но это унижение с колготками я никогда не забуду.

Аня:

Помню, как до зарплаты оставалась неделя и я растягивала курицу на три блюда - все для ребенка, а муж купил два ящика пива, потому что друзья придут в гости. Надо по-человечески встретить компанию. По его логике получалось, что ему тратить можно, он же хозяин семьи, мужик, а ты как-нибудь придумаешь, чем нас накормить. Как я рыдала, обидно было, жуть!

Светлана:

Меня мой учил вести дневник трат и ему каждое воскресенье показывать. И там все было по классике: курицу надо дешевле брать, без колбасы обойдетесь - чай, не баре. Духи? Какие духи? У тебя еще прошлый флакон не кончился. Притом что зарабатывала я даже больше, но была такая влюбленная в него, что слушала все, что скажет. Сейчас бы его давно послала куда подальше.

Таня:

Да, в советское время все так жили. Муж жучил, жена врала. Мамины кремы, сапоги, кольца для папы всегда стоили треть цены от настоящей, или другая версия - кто-то подарил. И в этом тоже есть унижение - врать, выкручиваться, где-то экономить, чтобы сделать себя красивой. Бред! Почему взрослый человек, который сам зарабатывает, должен был так себя вести?

Аня:

Так финансовый абьюз всегда связан с семейным, деньги - это же один из главных инструментов, чтобы показать, у кого власть в семье. «Я зарабатываю, и как я сказал, так и будет!»

Новые исследования неугомонных ученых показали, что мужчины влюбляются быстрее женщин, с умной женой супруг живет на десятилетия дольше, а любят они вовсе не 3 года, а 33.

Паша:

Не понимаю, кто вообще придумал эту чушь, что любовь живет три года (написано же - Бегбедер. - Ред.), мы с женой вместе 12-й год, и я только со временем начал понимать, как круто иметь близкого человека рядом. Когда вам даже разговаривать не надо, достаточно переглянуться, чтобы все понять. Или посмеяться над кем-то. Это чувство родства даже круче той щенячьей влюбленности, которая была вначале.

Шурочка:

«К сожалению, нет: ни эрудиция, ни уровень образованности ее благоверного никак не влияет на продолжительность жизни женщины». Боже мой, даже тут женщина сама, все сама. Хочешь быть умной и здоровой? Будь, но не забудь еще обслужить всю свою семью.

Настя - Шурочке:

И это еще притом что обычно именно жена заставляет мужа идти к врачу и зачастую спасает ему жизнь. Не будь женщин, они бы ехали к врачу, когда у них уже обе ноги парализовало.

Светлана:

А ученые каким-то полезным делом не хотят заняться? История про то, что мужики влюбляются через 8 секунд, а женщины через 12 взглядов, это как бы «привет, кэп!». А еще мужикам нравятся большая грудь, красивая попа, пухлые губы, и желательно, чтоб женщина еще за себя заплатила. Тогда они влюбятся за 5 секунд. Но только нам, женщинам обычной судьбы и без большой груди, что с этой информацией делать?

Ученые выяснили, что, оказывается, одинокого мужчину, так же как и женатого, может выдать запах. И опытная женщина свободного сразу определит, не надо и в паспорт заглядывать. В откликах открытие ученых обсудили живо, с примерами.

Маша:

Логика какая-то у ученых кривая: то есть все холостяки на тестостероне, в спортзале занимаются, не пьют, не курят (три раза ха!), всегда готовы к соитию (хотя бы посмотреть на таких). А раз мужик окольцован, то он автоматически приуныл. Хм, тогда есть новая тема для исследований - «Мужики бывают разные - потные, ароматные, грустные и не очень. Реальные кейсы, подтвержденные данные». Идею дарю.

Катя - Маше:

Меня больше всего смутило, что женщины реально согласились нюхать чьи-то потные футболки. Им что говорили? Это все ради науки, сосредоточьтесь?!

Паша:

Цитата из текста: «Если мужчина в браке, он обычно ни на кого не смотрит, так как сил не всегда хватает на отношения с женой». А это смотря какой мужчина. Меня хватает еще на двух любовниц.

Ника:

Вообще не понимаю, как мужчина должен пахнуть и где работать, чтобы в нашем мире дезодорантов и огромного выбора парфюма можно было бы унюхать его, так сказать, природный запах. Это какой-то уже личный момент. Не будешь же принюхиваться к парню на первом свидании. Оно сразу может стать и последним.