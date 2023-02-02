Герой спецоперации «Z» капитан Котенев прикрыл попавших в засаду десантников

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял так: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, всё равно пройдет русский солдат».

ВСТРЕТИЛ АТАКИ ВРАГА ПЛОТНЫМ ОГНЕМ

Старший сержант Виталий СОТНИКОВ

«Расчет орудия под командованием старшего сержанта Виталия Сотникова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений российских войск при обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов. Сотников в кратчайшие сроки принимал решение по ведению огня по скоплению живой силы и техники боевиков. Согласно данным, полученным с беспилотного летательного аппарата, был вскрыт район сосредоточения живой силы и техники противника, готовящегося к наступлению на позиции российских войск. Координаты места скопления противника были незамедлительно переданы расчету Сотникова. Благодаря умелому руководству Сотникова, артиллерийский расчет в ходе выполнения огневой задачи уничтожил три единицы техники националистов и до десяти человек личного состава, засевших в лесополосе перед наступлением. После выполнения огневой задачи командир орудия вывел расчет из-под артиллерийского обстрела на безопасное удаление и снова открыл огонь уже по перешедшему в наступление противнику. Точным огнем расчет Виталия уничтожил два бронетранспортера и до 15 националистов. Благодаря решительным действиям старшего сержанта Сотникова и слаженной работе его расчета подразделения российских войск отразили наступление».

ПРИКРЫЛ ПОПАВШИХ В ЗАСАДУ ДЕСАНТНИКОВ

Капитан Игорь КОТЕНЕВ

«В ходе ведения обороны артиллерийское подразделение под командованием капитана Котенева совершало маневр по смене огневых позиций. На марше дивизион попал под массированный огонь со стороны противника. Оперативно сориентировавшись на местности, грамотно используя рельеф, Котенев вывел из-под огня дивизион. Понимая, что огонь будет перенесен на обороняющиеся российские подразделения, оставшиеся на опорном пункте, Игорь принял решение и оперативно организовал огонь по позициям выявленных огневых средств противника, подавил позиции артиллерии националистов, после чего продолжил марш в указанный район. Достигнув указанного района, продолжил выполнение поставленной задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Спустя несколько дней, выполняя задачу в еще одном районе, Игорь получил информацию, что одно из десантных подразделений попало в засаду. Получив координаты позиций вражеской артиллерии, ведущей огонь по нашим десантникам, капитан Игорь Котенев оперативно произвел расчеты и точным огнем подавил огневые средства противника, что позволило попавшему в засаду подразделению уничтожить противника и продолжить выполнение поставленной задачи».

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