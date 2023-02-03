Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 февраля 2023 года: Роковая ошибка разведки США на Украине и тяжелые потери ВСУ на передовой

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Российские войска в зоне СВО ежедневно жгут западную технику

Артиллерия «Западной» группировки войск не дает передыху 14-й и 92-й мехбригадам ВСУ на Купянском направлении в Гряниковке и Тимковке Харьковской области и в Новоселовском в ЛНР. ВСУ не досчитались взвода бойцов, двух пикапов и гаубицы Д-20. Авиация и артиллерия группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении подавляла силы 80-й и 95-й ДШБ ВСУ в Стельмаховке и Кузьмино в ЛНР и в Торском в ДНР. Украинцы утратили там роту бойцов. На Донецком направлении «Южная» группировка била по позициям ВСУ в Тоненьком, Нелеповке и Северном в ДНР. За сутки тут перестали действовать более роты украинских военнослужащих, танк, три БМП, гаубица «Мста-Б», РСЗО «Ураган», и французская самоходка Caesar. Подразделений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях притесняли 72-ю мехбригаду и 35-ю бригаду морпехов ВСУ в районе Угледара в ДНР, а также 108-ю и 124-ю бригады теробороны у Новоселовки и Мирном в ДНР. Потери режима за сутки на данных направлениях превысили два взвода.

Вашингтон тайно толкает союзников к поставке F-16 Киеву

Хелен Купер и Эрик Шмитт, аналитики издания The New York Times, полагают, что Вашингтон подталкивает ряд стран-союзниц по НАТО к поставкам истребителей F-16 киевскому режиму. Как отмечают американские обозреватели, Джо Байден, заявлявший, что его страна не передаст Украине F-16, следует привычному сценарию. Штатовские чиновники в частных беседах признают, что такой отказ носит временный характер. Он не исключает решения о поставках истребителей попозже. Ну или сделает толстый намек другой стране НАТО об отправке незалежной F-16 американского производства. И все это - в рамках общей тактики НАТО, США и Украины по решению вопросов о поставках современных вооружений Киеву. Когда после месяцев «колебаний» администрация Байдена говорит «да». И врата ада перед новым оружием распахиваются. Так уже происходило в случае с поставками в самостийную западных БМП, РСЗО, систем ПВО и, наконец, танков. Ну, а про ракету на Луну для Зеленского и Ко говорилось еще год назад.

Мадрид не отправит немецкие танки незалежной

Europa Press сообщает, что Испания не станет передавать танки Leopard 2А4 незалежной. Причина весома: «абсолютно плачевное состояние» поставленной некогда из Германии бронетехники. По информации издания, эти тонны металла более десяти лет ржавели на консервации. Сегодня они нуждаются в восстановлении и модернизации. Любопытно, что глава Минобороны Испании еще в прошлом году предупреждала, что не может передать Киеву танки. Почему? Из-за их опасности для людей. Ранее СМИ сообщали, что Мадрид собирался подарить киевскому режиму от четырех до шести танков Leopard 2A4. Видно не судьба, видно нет любви...

Три гражданина Турции влились в батальон имени Судоплатова

В ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сформированного в Запорожской области, вступили три бойца из Турции. Сейчас они крошат «противника» на полигоне, где проходит подготовка личного состава подразделения. Доброволец с позывным «Узун» сообщил, что приехал из Турции «поддерживать русских братьев». А главный мотив: этот турок терпеть не может нацистов, которые управляют Украиной. На вопрос о том, что думают дома об участии в конфликте на стороне России, доброволец с позывным «Лаз» сообщил ТАСС, что у России и Турции хорошие отношения, и у него на родине «хорошо отнесутся» к его решению. Лаз заявил: «Мы знаем, что против нас уже не украинцы. И что эту войну Россия выиграет». Ранее в администрации Запорожья сообщили, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности — это позволяет их прежний опыт и нынешняя подготовка. Кстати, бандеровцы боялись Судоплатова как черт ладана.

Уволит ли Зеленский своего министра обороны Резникова?

Алексей Резников, глава Минобороны Украины, может возглавить министерство юстиции. Украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил слил инфу о том, что Резников может возглавить Минюст. Кандидатура следующего главы минобороны вечером 2 февраля вслух не называлась. Как неизвестны были и «официальные» причины возможного смещения Резникова с поста руководителя оборонного ведомства. Ранее стало известно, что СБУ обвинило в коррупции экс-главу департамента госзакупок минобороны Богдана Хмельницкого. Повод — контракты на поставку некачественных бронежилетов. Мог ли Резников не знать, что происходит с поставками на восток в боевые части — вопрос риторический.

Северная Корея поучаствует в восстановлении Донбасса

Интернет-газета Daily NK из Южной Кореи сообщает, что Корея Северная поучаствует в восстановлении Донбасса. По данным сеульского издания, Пхеньян заявляет о готовности отправить в новые российские регионы свои строительные бригады. И вроде бы уже провел отбор сотрудников для отправки в Донецкую и Луганскую области, а также в Запорожье сотен специалистов для восстановления разрушенных домов, школ, больниц. Возможная отправка запланирована на конец февраля - середину марта. Власти КНДР готовы отправить в первой партии до полутысячи рабочих- строителей. Как заявлялось, северокорейские специалисты работают очень качественно и расценки у них невысокие — об этом говорилось и в российском правительстве. Русский с корейцем — братья навек!

Президент Украины требует освободить экс-президента Грузии

Шестой президент незалежной призвал Тбилиси освободить экс-главу республики Михаила Саакашвили и «не допустить его казни». Зеленский отчего-то уверен, что Мишико на исторической родине «медленно убивают». Так и написал в соцсетях: «Сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Саакашвили. Позорен сам факт, что приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке!». И зачем-то призывал грузинские власти «вспомнить свои обязательства в соответствии с европейскими нормами защиты прав человека и прекратить издевательства». Полтора месяца назад Зеленский уже призывал Тбилиси отправить Саакашвили на лечение на Украину или в другую страну. Сам Михаил Саакашвили накануне заявил, что после смерти хотел бы быть похороненным на Украине. Ну тут можно было бы пойти на встречу и не тянуть с этим.

В чем ошибалась американская разведка на Украине

Разведка Соединенных Штатов постоянно ошибалась по поводу Украины. Это сообщило издание Politico. В частности, о возможностях украинских войск в рамках боевых действий. Причем происходило это с самого начала конфликта. Также администрацию украинского президента перекосило из-за слов главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что ВСУ не удастся «вытеснить российские силы» со всех занятых ими территорий. То есть – правда глаза колет?

В Ирландии беженцы из самостийной живут с крысами и отбросами

Irish Independent пишет, что в Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде. Обозреватель Родни Эдварс увидел, что украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты. По полу разбросаны продукты, аварийный выход используется для размешивания одежды, внутри отсутствуют душевые кабины. Журналист пишет: «Украинцам приходится выходить на улицу, иногда в мороз, чтобы помыться». Покинувшие незалежную жаловались на крыс и мышей в местах питания. Ранее газета Irish Examiner писала, что беженцы в Ирландии боятся жаловаться на условия жизни из-за опасений, что их могут выгнать. Сейчас на острове проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. Ну, надо выбирать, крысы и мыши или бандеровцы и прочие азовцы.

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