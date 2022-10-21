Военная спецоперация на Украине 21 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 октября 2022 года.

Бойцы Росгвардии нашли схроны с оружием и задержали пособника ВСУ. В тайниках найдены гранатомет Rocket Laucher, мины и гранаты.

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Российский лидер пострелял из снайперской винтовки и пообщался с одним из мобилизованных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заказчиком теракта на Крымском мосту.

В ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области.

Российские военные уничтожили свыше 200 противников на Николаево-Криворожском направлении. Еще 18 бойцов ВСУ сдались в плен.

ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство.

Российские войска сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе. Российская артиллерия и авиация отбросила противника на исходные позиции, уничтожив более 40 человек.