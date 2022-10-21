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Политика20 октября 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 21 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 октября 2022 года
Мария ПАВЛОВА
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 октября 2022 года.

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Российские войска сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе. Российская артиллерия и авиация отбросила противника на исходные позиции, уничтожив более 40 человек.

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