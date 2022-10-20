Женщины моментально распознают вашу глупость, даже если они собаки

Кобели относились к успехам и промахам людей совершенно философски Фото: Shutterstock

“Бабу не проведешь! Она сердцем видит,” - учил Шарапова главарь банды “Черная кошка” Горбатый из знаменитого кинофильма “Место встречи изменить нельзя”. Эта сверхъестественная способность слабого пола насквозь видеть нашего брата парадоксальным образом получила подтверждение в ходе исследования ученых из Киотского университета. Парадоксальность заключается в том, что, помимо мужчин, в эксперименте приняли участие собаки - 18 “девочек” и 12 “мальчиков”.

Исследователи решили проверить гипотезу, которая утверждает, что за тысячи лет одомашнивания собаки настолько гармонично влились в человеческое общество, что научились читать поступки людей. Более того, они даже способны давать оценку поведению хозяев. Потому что эти навыки важны для жизни в обществе, а человек , как и собаки, относится к числу социальных животных.

Японцы придумали интересный эксперимент - что-то вроде “Поля чудес” для собак. Только вместо черного ящика использовали два прозрачных - поскольку по условиям испытания псы должны были видеть, что находится внутри. Но главное не это. Центральную роль в эксперименте играли два актера, задачей которых было открывать крышки ящиков - один из них справлялся со своей миссией блестяще, а второй валял дурака - изображал недотепу. Тип такого бедолаги хорошо известен ценителям капитал-шоу Якубовича, он угадывает все буквы, но не может назвать слово.

Первый этап эксперимента: лицедеи демонстрировали свои таланты перед каждой из собак по отдельности. Один зарабатывал в собачьих глазах реноме умницы - мастера на все руки, второй - репутацию человека, который даже гвоздя в стену вбить не может.

Второй этап эксперимента: здесь “балбес” и “бывалый” переходили к третьему ящику и пытались открыть его уже совместными усилиями. Барбосы следили за этим этапом эксперимента с особым вниманием, потому что внутри прозрачного контейнера помещали миску с лакомством.

И здесь уже ученые в свою очередь записывали на видео реакцию барбосов, а затем ее анализировали.

Выводы: Оказалось, что кобели относились к успехам и промахам людей совершенно философски. Они не делали различия между “балбесом и “бывалым”. Зато “жучки” гораздо лучше “бобиков” распознавали человеческую глупость. Когда речь шла о возможности получить вкусняшку, самки терлись вокруг “фаворита”, заглядывали ему в глаза. То есть откровенно делали ставку на парня, который проявил себя, как гуру в деле открывания ящиков. При этом на усилия “аутсайдера” хвостатые дамы практически не обращали внимания. Всем своим видом они показывали, что толку от недотепы все равно не будет.

Точно так же нравы царят и среди женщин: стоит оступиться и ты попадаешь в разряд “пиломатериалов” - их беспрерывно пилят и учат жизни. Удивительным образом эта особенность женской натуры не ограничивается человеческим родом, но распространяется и в мире животных.