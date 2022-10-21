Запад уже обломал зубы о запас прочности России

Гинеколог, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все глубже затягивает Европу в сферу своей профессионально компетенции Фото: REUTERS

Как выразился недавно в одном из телеэфиров первый зампред Комитета по международным делам Госдумы РФ Вячеслав Никонов, "гинеколог, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все глубже затягивает Европу в сферу своей профессионально компетенции". Что называется, умри, а лучше тут не скажешь. И это лучшая формулировка промежуточных итогов антироссийской политики ЕС и всего "цивилизованного Запада" за последние годы.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

Запад коренным образом просчитался по всем направлениям, развязывая противостояние с Россией и настроив Киев на войну с Москвой. И чем дальше развивается ситуация, тем больше становится похоже, что это борьба не только "до последнего украинца", но и "до последнего европейца".

Запас прочности у нашей страны оказался гораздо выше, чем предполагали западные аналитики, и потому сейчас той же самой "мадам гинекологу" остается нести несусветную чушь о том, что России приходится для систем наведения высокоточного оружия вынимать чипы из стиральных машин и микроволновок, в надежде, что публика не станет отряхивать эту лапшу со своих ушей. Между тем, серьезные западные военные эксперты посчитали, что если российская армия будет ежедневно наносить по сотне ракетных ударов высокоточными средствами доставки по украинским объектам, то уже имеющихся запасов хватит более, чем на полгода. И это без учета производства новых ракет, которое перешло чуть ли не на трехсменный режим.

Да и в экономике дела в России обстоят гораздо лучше, чем ожидали на Западе. По последним данным МВФ, спад экономики за год вряд ли превысит 3,5% (а может быть и меньше), а инфляция может остановиться в конце года на показателях, которые существенно ниже многих стран Евросоюза. При этом, в отличие от многих из этих "оплотов демократии", Россия собрала рекордный урожай по всем видам аграрной продукции, а в магазинах сохранился весь тот ассортимент, что был и до начала российской военной спецоперации, и дефицита нет ни по одной номенклатуре. Не проблем и в топливно-энергетическом секторе. А тут еще и арабы согласились не с Байденом, а с Путиным по поводу объемов добычи нефти. Не зря наш президент на коллегу из ОАЭ заботливо пальтишко накидывал.

А вот на Западе совсем иная картина…

НА УЛИЦАХ…

Европу начали захлестывать демонстрации протеста против политики правительств своих стран. Десятки тысяч людей выходят на улицы городов Германии, Чехии, Франции, Италии и других стран-членов Евросоюза. И чем ближе зима, тем многочисленнее становятся демонстрации, участники которых требуют отказаться от антироссийской политики санкций и обеспечить закупку газа и другого сырья из РФ по приемлемым ценам.

Во Франции гигантские очереди на автозаправках, в которых мусье дерутся с мадамами (и наоборот) за право заправиться, поскольку практически половина АЗС закрылась, а у другой половины очень ограниченные объемы топлива. Присутствующая при этом полиция следит, чтобы автовладельцы не заливали себе в бак больше 30 литров, а их разборки полицейских не волнуют.

В Великобритании ажиотажный спрос на электрические одеяла, потому что они потребляют электричества меньше, чем обогреватели, а если под них забраться, то можно вполне комфортно себя чувствовать и в нетопленной комнате. Особенно, если под одеяло еще и надышать.

Немцы скупили на зиму все номера в отелях в странах с теплой зимой, потому что это хотя бы менее накладно, чем отапливать собственные дома и квартиры. В Польше, Молдавии и на Украине население ворует новый дефицит – дрова, чтобы было чем топить в зиму. Дров мало того, что мало, так они и еще вздорожали – 2 кубометра в той же Чехии стоят порядка 350 евро. Для сравнения, в не самой лесистой Белгородской области 1 кубометр стоит 5-6 евро в переводе на эту валюту. Причем, уже с доставкой до ворот.

Население растерянно и рассержено, и эти настроения усугубляются еще и многочисленными закрытиями предприятий (рабочих мест) из-за вздорожавшего топлива и сырья из России. Продукты в европейских странах подорожали от 20% и выше, и этот рост цен не замедляется. Англичане стали выбирать подгнившие, но более дешевые овощи. А после знаменитых советов вице-канцлера Германии пускать тонкую струйку в душе, а еще лучше – заменить душ и умывание протиранием 4-х мест на теле мокрой тряпкой, председатель Бундестага на днях рассказал немцам, что и в двух свитерах можно чувствовать себя вполне комфортно. Так что наши шутки про туры из Европы в Россию на пару дней для помыться и согреться могут оказаться вовсе и н шутками.

Причем, прослеживается удивительная закономерность: чем более антироссийскую позицию занимают власти той или иной европейской страны, тем хуже там обстоят дела.

… И В КАБИНЕТАХ

А в высоких кабинетах царит растерянность, которая выливается в агрессивность по отношению к собственному населению, которое ну удовлетворяется объяснениями про "инфляцию Путина", "путинские налоги" и прочие "беды от Влада Путина".

Высокопоставленные чиновники ФРГ и Франции в ранге министров (а во Франции и сам президент Макрон) пока еще робко, но начинают возвышать голос на США, призывая американцев перестать продавать европейцам газ по цене, вчетверо превышающей стоимость газа для потребителей на внутреннем рынке США.

Власти многих стран начинают чувствовать всю ненадежность своего положения в нынешних условиях. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, пугавшая, как она думала, Россию, разъезжая на танке, уже стала самим коротким по времени службы главой правительства и просидела в своем кресле всего 45 дней. Не помогло и то, что она стала жертвовать членами своего Кабинета, отправляя их в отставку. Зато мы убедились в существовании демократии на Западе и сменяемости там власти. Пусть и с комическим эффектом.

Поскольку один из главных претендентов на освободившееся кресло – это предшественник Трасс Борис Джонсон, покинувший пост премьер-министра королевства с позором и скандалом. Вот Шольц ухохочется, если Бориса вновь изберут главой правительства Великобритании. А выбирать-то не из кого.

Известная бывшая конгрессвумен, экс-член демократической партии США и ветеран войны в Ираке Тулси Габбард на днях обвинила Байдена и Демпартию, что их истинные цели далеки от декларируемых.

- Демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций, - заявила Тулси в прямом телеэфире и обвинила Байдена, что его администрация ведет мир к ядерному Апокалипсису ради удовлетворения своих и стоящего за ним ВПК прихотей.

Про скандал с Маском и говорить нечего. А он ведь тоже от бессилия Запада…

Уверенность в стане врага в своих силах уже сменилась смятением, а впереди его ждет неизбежный приход паники.

А мы подождем.