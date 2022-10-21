Учёные открыли тайны древних жителей Сибири: На Алтае найдена первая известная науке семья неандертальцев

Первобытные сибиряки женились на девушках из других регионов - а знакомились с ними на охоте

В России - новая научная сенсация! Точный адрес: Алтайский край, Краснощековский район, пещера Чагырская на берегу реки Чарыш. Здесь жила первая известная науке семья неандертальцев. И вообще, первая человеческая семья.

Да, неандертальцы больше известны как древние обитатели Европы (собственно, и имя своё они получили от долины Неандерталь в Германии). Исследуют их уже почти 200 лет. Но первая семья обнаружена только сейчас. На Алтае.

Семья пока небольшая: отец, дочь-подросток и ещё два более дальних родственника, скорее всего, двоюродные братья или сестры. Их останки были найдены в Чагырской пещере. Там же - ещё пять человек. И двое рядом, в пещере Окладникова. Целый клан! Столько ДНК неандертальцев рядом учёные ещё не видели никогда.

Что ещё удивительно: всего в 100 км от Чагырской пещеры находятся ещё одна уникальная пещера - Денисовская. Здесь были найдены останки Денисовского человека - ещё одного вида древних людей. Не наши предки и не неандертальцы. В той же Денисовской пещере обнаружили и общего ребёнка неандертальца и денисовца, что тоже стало сенсацией в своё время.

Собственно, Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2022 года Сванте Паабо получил как раз за открытие денисовцев как отдельного вида, а также за секвенирование генома неандертальцев.

Соседство, конечно, учёных заинтриговало. Хотя оно чисто географическое. Семья неандертальцев жила в Чагырской пещере 50 - 60 тысяч лет назад. Денисовцы - намного раньше.

Палеогенетик Лоритц Сков и популяционный генетик Бенджамин Петер из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия) тщательно исследовали ДНК 11 человек, чьи останки найдены в Чагырской пещере. И ещё двоих - из пещеры Окладникова.

Сюрприз: жители Чагырской генетически ближе к неандертальцам из Европы, своим современникам, чем к соседям из Денисовской, которые обитали там тысячи лет назад. Получается, на Алтай за эти тысячи лет пришли совсем другие неандертальцы!

Ещё одно открытие: митохондриальные ДНК, показывающие наследование по материнской линии, оказались намного разнообразнее, чем Y-хромосомы, передающиеся мужчинам. Как это объяснить? Мужчины из Чагырской брали в жены неандерталок из других мест, считает Сков. По крайней мере половина женщин этой семьи были, говоря современным языком, приезжими.

- Мы уверены, что так было принято и у других неандертальцев, - говорит палеогенетик Карлес Лалуэса-Фокс, директор Музея естественных наук в Барселоне.

Он исследовал останки 12 неандертальцев, найденных в пещере в Испании. Та же история: мужчины генетически близки друг другу, женщины - разные. И, скорее всего, именно женщины из неандертальских семей влюблялись в мужчин-денисовцев и в мужчин-Homo sapiens. И уходили жить в их пещеры. Что получилось в итоге, вы знаете: на Земле остались только потомки Homo sapiens. Но почти у всех есть немножко неандертальских или денисовских генов.

Есть у учёных версия и том, где и как случались романтические встречи. В Чагырской полно костей бизонов и лошадей. Возможно, в этих местах проходили сезонные миграции животных, предполагает Сков. Съезжались охотники. Встречались. Знакомились. Находили жён.

Алтайская пещера наверняка хранит ещё много тайн. Сков и его коллеги изучили лишь четверть всех останков. А две трети пещеры ещё только ждут раскопок.

КСТАТИ

А ели они мясо

Российские учёные, разумеется, исследуют Чагырскую пещеру. Недавно специалисты Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН вместе с коллегами из Испании и Германии выяснили, какая диета была у алтайских неандертальцев. Мясная. Те самые бизоны, лошади и козы. И немного злаковых и бобовых на гарнир.