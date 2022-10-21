Меган Маркл поведала, чего хочет от жизни

Меган Маркл c мужем принцем Гарри. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга принца Гарри Меган Маркл украсила собой обложку журнала Variety и дала пространное интервью о свое жизни, в котором рассказала, чего она хочет больше всего.

По словам герцогини Сассекской, они вместе с мужем полны энергии и воодушевления, поскольку занимаются тем, к чему стремились – работой, благотворительностью и своими детьми.

На вопрос о том, чего бы она больше всего хотела от жизни, Маркл ответила: «Радости. Это все, над чем мы можем работать для себя, наших друзей, наших детей, тех, кто вокруг нас».

Когда же репортер спросил герцогиню, как прошло для нее то время, когда весь мир оплакивал Елизавету II, Маркл уклонилась от прямого ответа, заявив, что ощущает большую благодарность к королеве за возможность познакомиться с ней поближе, хотя это было «сложное время».

Меган Маркл также рассказала, что она и принц Гарри работают из дома, поскольку привыкли к этому во время самоизоляции и подобный график их полностью устраивает.

А еще она поделилась своими планами больше никогда не возвращаться к актерской карьере.

Ранее стало известно, что король Британии Карл III, обновив ранги членов королевской семьи, поместил принца Гарри вместе с супругой на предпоследнее место. Теперь ниже них находится лишь принц Эндрю, лишившийся воинских званий после скандала в связи с его дружбой с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.