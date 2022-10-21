Необычный полицейский из Бразилии завоевал сердца пользователей соцсетей

Пес Капрал Оливейра помогает своему хозяину Криштиану Оливейре следить за порядком. Фото: REUTERS

Пес по кличке Капрал Оливейра, подобранный офицером полиции Рио-де-Жанейро, стал звездой соцсетей.

В полицейской форме, солнцезащитных очках и с игрушечным пистолетом на боку Капрал Оливейра помогает своему хозяину Криштиану Оливейре следить за порядком в городе.

Фото: REUTERS

– Я взял полицейскую рубашку и надел на него в шутку. Я сделал снимок и отправил его в группы реестра нашей станции и разместил их там. А потом шутка стала вирусной, – рассказал хозяин пушистого полицейского.

Фото: REUTERS

Три года назад офицер подобрал брошенную собаку неподалеку от своего участка. Животное было очень голодным и больным. Оливейра потратил немало времени и сил на то, чтобы выходить нового друга, а теперь пес не только является официальным талисманом подразделения, где служит Криштиану, но и имеет свой аккаунт в соцсети, где у него насчитывается более ста тысяч подписчиков.

На странице Капрала Оливейры его хозяин выкладывает наиболее удачные фото и видео хвостатого патрульного.