"Всадник Апокалипсиса": "черные метки" Зеленского разбросаны по всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украина и Зеленский гармонично дополняют друг друга. Кто из стран ни свяжется с Украиной, чтобы попытаться уничтожить Россию, так сразу там начинаются проблемы. В энергетике, агропромышленном секторе, химической промышленности. И так далее. А кто из лидеров этих государств ни приедет к Зеленскому в гости (или примет его у себя), то с ними начинает твориться что-то ужасное. Причем, в самом что ни на есть гигантском диапазоне неприятностей.

СКАНДАЛЫ, ОТСТАВКИ

Я уже не помню, с кого это началось, с Трампа или с Ангелы Меркель, но Дональд получил такой удар после переговоров с Зеленским, что десятилетиями налаженная схема, когда президенты США, как правило, работают по два срока, после чего уходят в отставку, сломалась именно на этих контактах. Более того, переговоры Трампа с Зеленским стали поводом для импичмента тогдашнего президента США. Пусть он и не увенчался успехом, но Трамп мимо второго срока пролетел. Сейчас, правда, снова собирается, и если Дональд не станет встречаться с нынешним главой Украины, то шансы у него есть.

А Ангела, которая известна всем под фамилией Меркель. Сколько сроков фрау отработала канцлером, и все были довольны, по крайней мере, удовлетворены. Страна развивалась, а фрау стала таким тяжеловесом, что рядом с ней мало кого в современной политике можно было поставить. А как встретилась с экс-комиком в кресле президента Украины, и все. Как мыльным раствором в унитаз смыло все ее заслуги. Еще и так затряслась рядом с ним, что половина планеты обеспокоилась ее здоровьем.

Меньше всех пострадала премьер Финляндии Санна Мирелла Марин. У нее с Зеленским, по-видимому, общие проблемы с потреблением, и когда после ее рандеву с президентом Украины она вляпалась в скандал на вечеринке, это было вполне закономерно. Но финны весьма толерантны или тугоухи, а потому все эти разговоры насчет наркотиков забыли сразу после того, как Санна извинилась за свое поведение.

А вот премьер-министру Эстонии пришлось отправлять в отставку правительство после того, как она съездила в Бучу на Украине и повстречалась с экс-руководителем "Квартала 95".

Премьер-министр Италии, решительно поддержавший Зеленского, с первого раза в отставку не ушел, не получилось. Но настойчивость дала свои плоды, и ему остается теперь лишь утешаться орденом князя Ярослава Мудрого, которым его наградил Зеленский и анализировать, смогла бы его партия не проиграть, а выиграть выборы, если бы не гауляйтер Украины Владимир.

Аналогично и премьер-министр Болгарии Кирил Петков. Встретился с Зеленским в Киеве и потерял свое место…

ЛИЗ, БОРИСЬ! БОРИС, ВЕРНИСЬ?

Но эталонный образец в этом вопросе, конечно, премьеры Великобритании. Борис Джонсон сидел в кресле премьера достаточно прочно, но стал оказывать Зеленскому и получать от него особые знаки внимания. А после того, как его сделали почетным и по нечетным, да еще назвали казаком, со свистом, позором и скандалом вылетел с Даунинг-стрит, 10, где еще Черчилль работал.

Что там говорила Лиз Трасс, сменяя Бориса Джонсона? Что будет поддерживать Украину и Зеленского до самого конца. И он не заставил себя долго ждать. 44 дня – ровной такой срок просидела Лиз в кресле премьер-министра, и этот антирекорд вряд ли кто сможет побить. Разве что Борис Джонсон, собравшийся вернуться в резиденцию главы правительства. Если конечно, ему это разрешит обитающий там старожил кот Ларри. Которому уже, наверное, надоело это мельтешение премьер-министров и просто министров. Был в истории Британии в 19-м веке еще один премьер-спринтер, пробывший на этом посту всего 144 дня, но он освободил его по уважительной причине непреодолимой силы – умер. Но и он пробыл главой правительства в три с лишним раза дольше, чем "Лиз на танке", которая не знала, куда на этом танке ехать, потому что в географии оказалась полным Митрофанушкой.

44 дня – ровной такой срок просидела Лиз Трасс в кресле премьер-министра, и этот антирекорд вряд ли кто сможет побить. Фото: REUTERS

Как написал один англичанин: "Мой сын пережил уже четырех канцлеров, трех министров внутренних дел, двух премьер-министров и двух монархов. Ему четыре месяца". А можно смело уже говорить, что и третий премьер не задержится в своем кресле. Нет, если они захотели так нам продемонстрировать сменяемость власти на Западе в условиях монархии, то ничего против не имеем.

Но ведь не стоит недооценивать значение Зеленского для всех этих процессов.

ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ

Известный "друг" Зеленского, канцлер ФРГ "обиженная ливерная колбаса" Олаф Шольц после того, как приехал в Киев для поддержки местного президента и выражения солидарности с ним, вляпался аж в два скандала. Первый, с его участием в вечеринке его партии, на которой не менее восьми девушек из числа приглашенных заявили в полицию о том, что им подмешали на этом мероприятии "наркотик изнасилования", лишающий жертву воли, быстро сошел на нет. В конце концов, сам ведь он не участвовал. Стоял в сторонке, наверное, похохатывал в сторонке.

А второй может стать гораздо серьезнее по последствиям. Вдруг оказалось, что Олаф может быть причастен к делу о коррупции. Правда, речь идет о его работе мэром Гамбурга в 2016-м, но вскрылось это только сейчас, после рандеву с Зеленским.

А вот главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чуть ли не еженедельно "клянущейся в верности" Зеленскому может не повезти еще больше. Зеленский пообещал Урсуле при рандеву в столице Украины именную табличку на "Аллее смелости" в Киеве, а в Европе она может получить удобную камеру. Конечно, вряд ли дойдет до этого, ограничившись всего лишь отставкой, но такая вероятность существует. Мадам закупила для населения ЕС (446,8 млн человек) в прошлом году 4,6 миллиарда доз вакцин от ковида (по 10 доз на каждого, включая стариков и грудных младенцев) на астрономическую сумму в 71 млрд. долларов в условиях, когда пандемия устойчиво пошла на спад. Говорят, что муж "мадам гинеколог" имеет близкие отношения с "Биг фармой", поэтому удивляться произошедшему не стоит.

Олаф Шольц после того, как приехал в Киев для поддержки местного президента и выражения солидарности с ним, вляпался аж в два скандала. Фото: REUTERS

После визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Киев и встречи с Зеленским первому тоже стало плохо. В отношении него Еврокомиссия начала расследование о незаконном получении субсидии от ЕС.

Но это хотя бы отдельные личности, а от "проклятия Зеленского", похоже, начали страдать целые страны. Зеленский стал уже природной катастрофой, судя по тому, что происходит в тех странах, где он побывал.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

Посетил Зеленский по приглашению президента Франции Макрона Париж 12 апреля 2019-го. И спустя всего каких-то три дня 15 главное культурное национальное достояние Франции Собор Парижской богоматери сгорел совсем к другой матери. И так сгорел, что и по сию пору не могут восстановить.

Съездил нынешний президент Украины с супругой в Японию на интронизацию императора Нарухито – страну накрыли небывалой силы тайфуны.

Прилетел в Турцию в гости к президенту Эрдогану, а после его отъезда домой в Киев в Турции не только начались масштабные, как любят говорить на Украине, "выбухи бавовны" на военных складах, но и серьезное землетрясение потрясло Турцию в прямом смысле этого слова.

Кстати, на других переговорах Меркель с Зеленским в Берлине Ангелу трясло уже поменьше, зато после них Германию накрыло наводнение такой силы, что половину ее чуть не смыло, да еще в придачу с Бельгией и Голландией.

Но похоже, что Зеленский смог нарастить свой разрушительный потенциал. Стихийные бедствия начали происходить не только там, где он уже побывал, но и куда он пока еще собирается. Стоило властям Индонезии пригласить нынешнего президента Украины на саммит "Большой двадцатки", чего Киев упорно добивался в течение нескольких месяцев, как в столице Индонезии Джакарте сгорел и рухнул купол главной мечети страны.

Даже в родной Украине после приезда Зеленского в Одессу там дерьмом затопило местные пляжи. По мощам, как говорится, и елей.

Впрочем, здания еще можно восстановить, реставрировать или построить новые, а вот человеческие жизни не вернуть. И экс-комик отметился и здесь тем, что после встреч с ним люди вдруг отправлялись на тот свет.

"ВЕСТНИК СМЕРТИ"

Открыл счет высокопоставленных "жертв Зеленского" султан Омана Кабус бен Саид. Президент Украины прилетел в Оман 2-го января праздновать начало нового 2020 года, а когда журналисты прознали про визит, превратил его в деловую поездку, чтобы оправдаться. Оправданием стала встреча с султаном. Зеленскому после нее стало хорошо, а султану настолько плохо, что он умер спустя несколько дней после встречи 10-го января. Медики рассказали про рак прямой кишки, но на фотографии рандеву султан выглядел достаточно уверенно, не лежачим больным, отсчитывающим последние дни. 50 лет правил султан Оманом, но стоило приехать Зеленскому…

Как оптимистично жал руку Зеленского премьер-министр Японии Синдзо Абэ в октябре 2019-го. Как раз, когда чета Зеленский прилетела на интронизацию императора. Но не прошло и года, как ему пришлось оставить пост премьера (официально – по причине язвенного колита), а в июле 2022-го застрелил на предвыборном уличном выступлении бывший моряк Сил самообороны, который потом признался, что просто перепутал.

Зеленский стал настоящим "вестником смерти". Нет, конечно, это не сравнить с эпидемией самоубийств и чередой загадочных смертей людей из окружения семейной четы Клинтон в США, но там их можно объяснить хотя бы логикой развития ситуации. А здесь? Кроме высокопоставленных иностранных деятелей, на тот свет отправились боевик "Азова", выступавший вместе с Зеленским в парламенте Греции, тот самый военный, которому Зеленский заявил, что он президент, а "не лох какой-то". И так далее. Не говоря уже о том, что Зеленский своими приказами обрек десятки тысяч украинцев, бросая их в "мясорубку", на гибель для достижения им необходимых ему политических целей.

А вот президенту Гватемалы Алехандро Джамматтеи повезло. 25-го июля он прибыл с визитом в Киев, встретился с украинским коллегой, поручкался с ним. Но не успел июль еще закончиться, как по возвращении в свою страну Алехандро вместе с кортежем обстреляли неизвестные. Причем, несколько человек охраны были ранены.

Нет, если вспомнить предшественника Зеленского, то Петр Порошенко тоже воздействовал на окружающих странным образом. Стоит лишь вспомнить, как падали в обморок солдаты почетного караула или 13-летний сын самого Порошенко на церковной службе. Но масштаб нынешнего совсем иной.

Даже действующий президент США Джозеф Байден получил недвусмысленное предостережение, заболев после встречи с Еленой Зеленской ковидом. И, по всей видимости, решил сохранить хоть какие-то шансы на второй срок, отказавшись, по крайней мере, на ближайшее время от личных встреч с Зеленским. Дедушка старый, надо беречь себя.

Зеленским буквально стал "черным вороном", оставляя везде, где бывает свои "черные метки", подобно коту, метящему свою территорию. Но в настоящего "всадника Апокалипсиса" он превратился для своей страны, уничтожая ее в поистине космических масштабах.