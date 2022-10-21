Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах. Но сможет ли он спасти карьеру после этого

Актер Кевин Спейси перед началом судебного заседания. Фото: REUTERS

Скандал вокруг двукратного лауреата «Оскара» Кевина Спейси разгорелся в 2017 году. Тогда некий Энтони Рапп (тоже актер, но куда менее удачливый) поведал сайту BuzzFeed страшную историю. Будто бы в 1986 году Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру. Там крепко напился. А когда вечеринка закончилась, «схватил, как жених хватает невесту, перенося ее через порог», унес на кровать, там крепко обнял… «Он пытался меня соблазнить», - вспоминал Рапп.

Впрочем, дело ничем не закончилось: Спейси и не соблазнил, и не изнасиловал Раппа. Но драматизма всему этому добавляет то, что юноше в момент предполагаемого инцидента было всего 14 лет.

Актер Энтони Рапп. Фото: REUTERS

Сейчас Рапп называет себя бисексуалом. А Кевин Спейси - гей (что скрывал до последнего - он был вынужден публично признаться в своей ориентации, о которой раньше ходили лишь слухи, как раз после этого скандала). Рапп уже рассказывал о том, как Спейси его «соблазнял», в интервью, которое дал в 2001-м, но тогда редакторы предпочли не упоминать в публикации имя знаменитого актера, опасаясь суда. А в 2017-м, когда мощно стартовало движение MeToo и посыпались обвинения в адрес Харви Вайнштейна, Рапп решил повторить свой рассказ, и на этот раз имя Спейси прозвучало очень громко.

Спейси в ответ заявил, что ничего такого не помнит. Но написал в соцсетях, что был «вне себя от ужаса, услышав эту историю». И на всякий случай извинился перед Раппом за то, что «могло быть неприемлемым поведением пьяного человека».

Рисунок судебного художника, сделанный во время процесса. Спейси не сдержал слез во время дачи показаний. Фото: REUTERS

Но так просто он не отделался. На волне MeToo его стали лишать ролей. Например, Netflix объявил, что Спейси больше не будет сниматься в сериале «Карточный домик», а еще отменил запланированные съемки фильма с его участием «Гор» - биографии писателя Гора Видала. А Ридли Скотт просто выбросил все уже готовые сцены со Спейси из фильма «Все деньги мира», и переснял их с другим актером, Кристофером Пламмером.

Рапп, зачем-то прождав три года, подал на Спейси в суд. Причем к нему присоединился еще один человек, утверждавший, что Спейси приставал к нему в 1983 году (пострадавшему тогда тоже было 14). Но этот второй обвинитель в конце концов исчез из материалов дела - вроде бы он не желал разглашать свои имя и фамилию. А Рапп продолжил в одиночку требовать от Спейси 40 миллионов долларов в качестве возмещения морального ущерба.

И вот, заслушав все доводы сторон и посовещавшись в течение 80 минут, нью-йоркские присяжные вынесли единодушное решение: признали Спейси невиновным. Адвокаты Спейси подловили Раппа на несостыковках в его показаниях, а потом предъявили план квартиры, в которой актер жил в 1986 году. Рапп настаивал, что Спейси утащил его в спальню. Но, согласно плану, квартира была студией, то есть представляла из себя одну большую комнату - никакой отдельной спальни там просто не было. Кроме того, по мнению адвокатов (которое, видимо, разделили присяжные), Рапп банально завидовал тому, как блистательно складывалась карьера Спейси: сам-то он мог похвастаться в основном эпизодическими ролями.

Однако расслабляться Кевину Спейси рано. Рапп был первым, но далеко не единственным, кто его обвинял в неподобающем поведении. Другие дела по большей части так или иначе развалились, но на 6 июня 2023 года назначен еще один процесс, в Великобритании (Спейси более десяти лет проработал там в качестве художественного руководителя театра «Олд Вик»). Трое мужчин обвиняют актера в четырех случаях сексуальных домогательств, имевших место с 2005 по 2013 год в Лондоне и Глостершире. Спейси уже заявил, что виновным себя не признает.

Еще один вопрос - что все-таки будет с его карьерой, рухнувшей именно из-за обвинения Раппа. С 2018 года вышел только один фильм с его участием - «Однажды в Хорватии», снятый, соответственно, в Хорватии, да так там и оставшийся. Сейчас вроде бы готовы еще два фильма - «Питер пять-восемь» и «Человек, который нарисовал Бога», но это проекты со скромным бюджетом, и их прокатные перспективы туманны. А крупные продюсеры не рискуют связываться с актером, у которого запятнана репутация. Во всяком случае, до того момента, когда свое решение вынесет лондонский суд.